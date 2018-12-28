Son Dakika Haberleri: Dus Ek Tercihleri Alınacak

Dus Ek Tercihleri Alınacak

1 saat önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2018-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-DUS) ek tercihleri alınmaya başladı.

Dus Ek Tercihleri Alınacak, System.String[]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2018-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-DUS) ek tercihleri alınmaya başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-DUS ek tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacak.

Adaylar, tercihlerini 3 Ocak 2019'a kadar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile bireysel olarak gerçekleştirecek.

Adayların, ek tercih ve yerleştirme işlemlerini yapmadan önce ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 2018-DUS Ek Tercih Kılavuzu'nu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:50 Kaynak: AA

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