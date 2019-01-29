Duş Teknelerinden Eroin Çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 454 kilo 38 gram eroin ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 454 kilo 38 gram eroin ele geçirildi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen istihbari faaliyetler neticesinde Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir tır, sistemin uyarı vermesi üzerine x-ray taramasına yönlendirildi. Yapılan tarama neticesinde tırın dorsesinde şüpheli yoğunluk tespit edildi ve araç detaylı kontrollerinin yapılabilmesi amacıyla arama hangarına alındı.



Narkotik dedektör köpeklerinin yasal yük içerisinde yer alan duş teknelerine aşırı tepki vermesi üzerine duş tekneleri, kargo x-ray cihazı ile tarandı. X-ray görüntüsünde duş teknelerinin içerisinde paketler olduğu belirlendi. Uyuşturucu kaçırmak amacıyla içerisine özel zulalar hazırlanmış tekneler kesildiğinde, taban kısmında gizli bölmeler içerisinde karbon kağıtlarıyla kaplanmış çok sayıda paket tespit edildi.



Yapılan analizde paketlerden alınan numunenin eroin olduğu anlaşıldı. Ele geçirilen 454 kilo 38 gram eroinin piyasa değerinin yaklaşık 90 milyon 800 bin lira olduğu belirlendi.



Olayla ilgili araç sürücüsü tutuklandı.

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