Dus Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2018-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-DUS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

2018-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-DUS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-DUS ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.



Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

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