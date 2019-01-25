Dus Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
2 saat önce
2018-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-DUS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
2018-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-DUS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-DUS ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:03 Kaynak: AA
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