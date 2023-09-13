Dzeko ve Tadic'ten "Çetnik Selamı" hakkında açıklama

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından Edin Dzeko ve Dusan Tadic'ten gündem olan "Çetnik Selamı" ile ilgili açıklama geldi.
Çarşamba günkü idmana takım arkadaşı Edin Dzeko ile birlikte gelen Tadic, "Böyle saçmalıklara ikimizin de ayıracak vakti yok. 4 gün sonra maçımız var, liderliğimizi devam ettireceğiz" dedi.
İki oyuncu haklarındaki söylentilere, "Bizden korktukları için bir şeyler bulmaya çalışmaları normal" diye karşılık verdi. Edin Dzeko ise, "Tadic'le neredeyse 24 saatimiz beraber geçiyor. Kötü niyetli insanların söylediklerine kimse inanmasın" dedi.
Sırp tenisçi Novak Djokovic'in Amerika Açık şampiyonluğunu kutlayan Sırbistan Milli Takımı'nda Fenerbahçeli futbolcu Tadic'in verdiği çetnik selamı çok konuşulmuştu.
Tadic'in bu selamı vermesi büyük tepki çekti. Ancak Sırplar için zafer anlamı taşıyan bu işareti daha önce eski Beşiktaşlı Dusan Tosic de yapmış ve hareketin Sırplar için bir selamlama ve sevinç ifade etme biçimi olduğunu belirtmişti.
2015 yılında verdiği çetnik selamı Türkiye'de tepki çeken Tosic yaptığı açıklamada, "Arnavutluk-Sırbistan maçından sonra, Türkiye'de ve bilhassa sosyal medyada yapılan yorumlardan dolayı bu açıklamayı yapmayı bir zorunluluk olarak görüyorum. Üç parmak işareti, faşizmi, dini ve ırkçılığı sembolize etmez. Üç parmak işareti genel olarak bütün Sırp sporcuların, hiç kimseyi hedef almaksızın selamlama ve sevinçlerini ifade etme biçimidir. Benim maç sırasında yaptığım hareket, birilerini kırdıysa bundan dolayı üzüntülerimi ifade etmek isterim. Saygılarımla." ifadelerini kullanmıştı.
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