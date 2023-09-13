Dzeko ve Tadic'ten "Çetnik Selamı" hakkında açıklama - Son Dakika

Dzeko ve Tadic'ten "Çetnik Selamı" hakkında açıklama

Son Güncelleme: 13.09.2023 17:57

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takımı'nın uçağında verdiği iddia edilen ''Çetnik Selamı'' ile ilgili açıklama yaptı. Tadic, takım arkadaşı Edin Dzeko ile birlikte geldiği idmana yönelik spekülasyonlara karşı çıkarak, ''Böyle saçmalıklara ikimizin de ayıracak vakti yok. 4 gün sonra maçımız var, liderliğimizi devam ettireceğiz'' dedi. Dzeko ise Tadic ile neredeyse 24 saatlerini birlikte geçirdiklerini belirterek, kötü niyetli insanların söylediklerine kimsenin inanmaması gerektiğini söyledi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından Edin Dzeko ve Dusan Tadic'ten gündem olan "Çetnik Selamı" ile ilgili açıklama geldi.

"SAÇMALIKLARA AYIRACAK VAKTİMİZ YOK"

Çarşamba günkü idmana takım arkadaşı Edin Dzeko ile birlikte gelen Tadic, "Böyle saçmalıklara ikimizin de ayıracak vakti yok. 4 gün sonra maçımız var, liderliğimizi devam ettireceğiz" dedi.

"BİZDEN KORKTUKLARI İÇİN BİR ŞEYLER BULMAYA ÇALIŞIYORLAR"

İki oyuncu haklarındaki söylentilere, "Bizden korktukları için bir şeyler bulmaya çalışmaları normal" diye karşılık verdi. Edin Dzeko ise, "Tadic'le neredeyse 24 saatimiz beraber geçiyor. Kötü niyetli insanların söylediklerine kimse inanmasın" dedi.

NE OLMUŞTU?

Sırp tenisçi Novak Djokovic'in Amerika Açık şampiyonluğunu kutlayan Sırbistan Milli Takımı'nda Fenerbahçeli futbolcu Tadic'in verdiği çetnik selamı çok konuşulmuştu.

BİRÇOK SIRP SPORCU İŞARETİ YAPIYOR

Tadic'in bu selamı vermesi büyük tepki çekti. Ancak Sırplar için zafer anlamı taşıyan bu işareti daha önce eski Beşiktaşlı Dusan Tosic de yapmış ve hareketin Sırplar için bir selamlama ve sevinç ifade etme biçimi olduğunu belirtmişti.

"ÜÇ PARMAK İŞARETİ FAŞİZMİ, DİNİ VE IRKÇILIĞI SEMBOLİZE ETMEZ"

2015 yılında verdiği çetnik selamı Türkiye'de tepki çeken Tosic yaptığı açıklamada, "Arnavutluk-Sırbistan maçından sonra, Türkiye'de ve bilhassa sosyal medyada yapılan yorumlardan dolayı bu açıklamayı yapmayı bir zorunluluk olarak görüyorum. Üç parmak işareti, faşizmi, dini ve ırkçılığı sembolize etmez. Üç parmak işareti genel olarak bütün Sırp sporcuların, hiç kimseyi hedef almaksızın selamlama ve sevinçlerini ifade etme biçimidir. Benim maç sırasında yaptığım hareket, birilerini kırdıysa bundan dolayı üzüntülerimi ifade etmek isterim. Saygılarımla." ifadelerini kullanmıştı.

3 ANLAMI VAR

  • Çetnik selamı olarak bilinen "Üç Parmak"'ın Sırplar için üç anlamı var. Gazeteci Fatih Sabovic'e göre bu anlamlar şöyle;
  • Sırplar için Üç Parmak, " Baba, Oğul ve Kutsal Ruhu" simgeler.
  • Ortodoksların istavroz ritüeli de birleştirilen üç parmak ve üç tekrardan oluşuyor.
  • Üç Parmak, Sırplar için saygıdeğer kişilikler olan, Aziz Sava, II. Petar Petrovic-Njegos ve Djordje Petrovic'i de sembolize ediyor.
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

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Son Dakika Futbol Dzeko ve Tadic'ten 'Çetnik Selamı' hakkında açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dzeko ve Tadic'ten "Çetnik Selamı" hakkında açıklama - Son Dakika
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