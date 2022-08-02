Çin Dışişleri Bakanı Tacik Mevkidaşıyla Görüştü

DUŞANBE, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile Tacikistan'ın başkenti Duşanbe 'de görüştü, 1 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Kalizhan Ospanov/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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