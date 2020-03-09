Düşe kalka bebek bezini taşıyan minik mültecinin ailesi konuştu - Son Dakika

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Düşe kalka bebek bezini taşıyan minik mültecinin ailesi konuştu
6 saat önce
Düşe kalka bebek bezini taşıyan minik mültecinin ailesi konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:31 Kaynak: İHA
Düşe kalka bebek bezini taşıyan minik mültecinin ailesi konuştu
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