Düşen araçtan çekici sorumlu - Son Dakika

İZMİR'de park yasağına uymayan kamyonet, otoparka götürülmek için yüklendiği çekiciden düştü. Kamyonette maddi hasar meydana gelirken, Avukat Abdi Yaşar, sorumlunun çekici olduğunu söyledi. Avukat Yaşar, zararın çekicilerin yaptırdığı 'çekici sorumluluk sigortası' tarafından karşılanacağını belirterek, anlaşmazlık yaşanması halinde ise hukuk mahkemelerine dava açılması gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin birçok noktasında hatalı parklar nedeniyle otomobil, minibüs ve kamyonet gibi çeşitli araçlar çekiciler tarafından alınarak, otoparklara götürülüyor. Araçların çekilmesi sırasında ise çeşitli kazalar yaşanabiliyor. Çekilen araçlar, zarar görebiliyor.