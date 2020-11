Düşen araçtan çekici sorumlu - Son Dakika

İZMİR'de park yasağına uymayan kamyonet, otoparka götürülmek için yüklendiği çekiciden düştü. Kamyonette maddi hasar meydana gelirken, Avukat Abdi Yaşar, sorumlunun çekici olduğunu söyledi. Avukat Yaşar, zararın çekicilerin yaptırdığı 'çekici sorumluluk sigortası' tarafından karşılanacağını belirterek, anlaşmazlık yaşanması halinde ise hukuk mahkemelerine dava açılması gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin birçok noktasında hatalı parklar nedeniyle otomobil, minibüs ve kamyonet gibi çeşitli araçlar çekiciler tarafından alınarak, otoparklara götürülüyor. Araçların çekilmesi sırasında ise çeşitli kazalar yaşanabiliyor. Çekilen araçlar, zarar görebiliyor.

Son olarak İzmir 'in Buca ilçesinde yaşanan çekici kazası da akıllara hasarı kimin karşılayacağı sorusunu getirdi. Avukat Abdi Yaşar, "Her gün aracını yanlış yere park eden vatandaşlarımızın aracı çekiliyor. Araçlar çekilirken jantları, boyaları zarar görebiliyor ya da son olarak yaşadığımız gibi araç çekicinin üzerinden düşebiliyor. Vatandaşlarımız gerek aracın zarar gördüğü yerde gerekse çekildiği otoparkta tutanak tutmalı. Her zaman vatandaşlarımız araç başında durmuyor. Böyle durumlarda çekicinin kendisi de tutanak tutmalıdır" dedi.Avukat Yaşar, şunları anlattı: "Zararın tazmini konusunda çekici şirketinin trafik sigortası veya çekicilerin mesleki sorumluluk sigortası olan çekici sigortasına başvuru yapabiliyor. Çekiciler her sene belirli periyodlarda sorumluluk sigortalarını yenilemek zorundalar. Vatandaşlar bu konuda şu yanlışa düşebiliyor; 'Aracı çeken emniyet, ben nasıl emniyetten veya İçişleri Bakanlığı 'ndan paramı alacağım.' Emniyet, çekiciler için özel şirketlerle anlaşıyor. Özel şirketler de çekici sorumluluk sigortalarını yaptırıyor. Çekici sorumluluk sigortası bulunan şirketlerde sorun yok. Çünkü sigorta sizin zararınızı tanzim ediyor. Eğer çekici sorumluluk sigortası yoksa, doğrudan çekicinin sahibine yönelik paranın tanzimine gidilebiliyor. Bu konuda verilmiş birçok emsal karar var. 2007'de İstanbul 'da otomobili çekilirken jantı çizilen vatandaş mevcut. Otomobil sahibi, hukuk mahkemesine başvuruyor. Mahkeme, aracı zarar gören vatandaşı haklı buluyor. 'Çekici aracıyı çekerken, dikkat ve özen hükmüne aykırı davranmıştır' deniliyor. 'Araç sahibinin zararından sorumludur' deniyor. Böyle durumlarda vatandaşlarımızın hakkını araması gerekmektedir."