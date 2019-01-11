Düşen Asansörde Korku Dolu Anlar
49 dakika önce
MALTEPE'de bir kız öğrenci okula gitmek için evden çıkarken bindiği asansörde mahsur kaldı.
MALTEPE'de bir kız öğrenci okula gitmek için evden çıkarken bindiği asansörde mahsur kaldı. Öğrencinin 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bindiği asansör, henüz belirlenemeyen bir nedenle giriş katta durmadan zemin kata düştü. Korku ve panik dolu anların yaşandığı olayda, yaklaşık yarım saat mahsur kalan öğrenci itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay saat 08.00 sıralarında Fındıklı
Mahallesi Çamoba Sokak'daki bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre, 16 yaşındaki Yaren Kara okula gitmek için evinden çıkarak 4'üncü kattaki evlerinden çıkarak asansöre bindi. Asansör henüz belirlenemeyen bilinmeyen bir nedenle giriş katta durmayarak bir anda zemin kata düşerek durdu. Sesi duyan bina sakinleri hemen asansöre giderek kapısını açmaya çalıştı. Kapı açılmayınca büyük korku ve panik yaşandı. Genç
kız bağırarak yardım istedi. Bina sakinleri kendi imkanlarıyla asansörü açamayınca itfiaye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
YARIM SAAT MAHSUR KALDI İtfaiye
ekipleri çalışmaları sonucu asansörde mahsur kalan genç kız, yarım saat süren çalışmaların ardından kurtarıldı, uzun süre annesine sarılarak ağladı. Bina sakinleri ve sağlık ekipleri genç kızı severek teselli etmeye çalıştı. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda genç kız ailesiyle birlikte evine döndü.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:30 Kaynak: DHA
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