Son Dakika Haberleri: Düşen cep telefonunu almak isterken mahsur kalan 2 genç kurtarıldı
Son Dakika Güncel Düşen cep telefonunu almak isterken mahsur kalan 2 genç kurtarıldı

Düşen cep telefonunu almak isterken mahsur kalan 2 genç kurtarıldı

51 dakika önce

SİVAS'ta, düşürdükleri cep telefonunu almak için kayalıklara inen 2 genç, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Düşen cep telefonunu almak isterken mahsur kalan 2 genç kurtarıldı, System.String[]

SİVAS'ta, düşürdükleri cep telefonunu almak için kayalıklara inen 2 genç, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Abdulvahabi Gazi Mahallesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda meydana geldi. Kayalıklara oturup sohbet eden Devrim Esra D. ve Mikail Y.,  ellerindeki cep telefonunu yaklaşık 100 metre yükselikten aşağı düşürdü. Cep telefonunu almak için kayalıklara inen 2 genç, mahsur kaldı. İki genci görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine AFAD ekipleri çağrıldı. AFAD ekipleri, halatla kayalıklardan inerek, 2 genci kurtardı.


Sabah, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:43 Kaynak: DHA
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