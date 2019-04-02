Son Dakika Haberleri: Düşen Çığ Sonrası Ekipler Seferber Oldu

Düşen Çığ Sonrası Ekipler Seferber Oldu

31 dakika önce

Düşen çığ sonrası ekipler seferber olduVAN - Van'ın Başkale ilçesinde çığ düşmesi sonucu kar kalınlığının 8 metreyi bulduğu yolda karla mücadele çalışması yapıldı.

Düşen çığ sonrası ekipler seferber oldu

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde çığ düşmesi sonucu kar kalınlığının 8 metreyi bulduğu yolda karla mücadele çalışması yapıldı.
İlçeye 60 kilometre uzaklıktaki İran sınırında bulunan ve dağlık arazisiyle öne çıkan Esenyamaç Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde yer yer 2 metreye ulaşan kar kalınlığı, zaman zaman çığ düşmelerine neden oluyor. Bölgede yola inen çığ nedeniyle kapanan yolu açmak için karla mücadele ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için yoğun çaba harcıyor. Çığ düşmesinden dolayı can veya mal kaybının yaşanmadığı bölgede 8 metreyi bulan kar kalınlığı, ekiplere zor anlar yaşattı. 2 gündür gece gündüz çalışan ekipler, yolu sonunda ulaşıma açtı.
Kar temizleme çalışması yürüten iş makinesi operatörü İbrahim Dündar, çığın ardından oluşan kar kütlesinin yaklaşık 8 metre yüksekliğe eriştiğini söyledi. Dündar, kar kütlesinin içindeki taş ve kaya parçalarının soğuk nedeniyle sertleştiğini ve bu durumun çalışmaları zorlaştırdığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:12 Kaynak: İHA

İran, Van, Başkale, Kar, Yerel
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