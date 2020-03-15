Düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden pilotun eczanesi ölümünden 4 ay sonra açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden pilotun eczanesi ölümünden 4 ay sonra açıldı - Son Dakika

Düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden pilotun eczanesi ölümünden 4 ay sonra açıldı

6 saat önce

Kıbrıs'ta eğitim uçuşunda uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilot Hakan Çetinkaya'nın İzmir'deki eczanesi, ölümünden 4 ay sonra açıldı.

Düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden pilotun eczanesi ölümünden 4 ay sonra açıldı, System.String[]

Kıbrıs'ta eğitim uçuşunda uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilot Hakan Çetinkaya'nın İzmir'deki eczanesi, ölümünden 4 ay sonra açıldı.


Alaçatı Mahallesi'ndeki eczanenin açılışına Hakan Çetinkaya'nı annesi, kardeşi, eşi, iki oğlu, Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, televizyon habercisi Korcan Karar ve yakın dostları katıldı. Eczanenin önüne Hakan Çetinkaya'nın, "Bir özgürlük tutkunuyum diyorum kendime. Kim tutsak olmak ister ki" sözünün yazılı olduğu ve fotoğrafının bulunduğu bir pankartın asıldığı programda lokma dağıtıldı.


"Çok canımız yanıyor"


Açılışta gözyaşlarını tutamayan anne Hanife Çetinkaya, "Onsuz 4 ay geçti. Çok canımız yanıyor. Hiç kimseye Allah böyle bir acı göstermesin. Çok başka bir çocuktu. Bizleri hiç kırmadı. 'Tamam anne' deyip, başka bir şey demeyen bir çocuktu. 'Tamam baba' diyen bir çocuktu. Babası buraya gelemedi. Buraya ben zor geldim, o gelemezdi" dedi.


"Sadece biz değil, onu herkes çok özleyecek"


Çetinkaya'nın kız kardeşi Sibel Çetinkaya Çelebi de, "Duygularımı ve onsuzluğu anlatmak çok zor. Böyle insanlar pek gelmiyor. O kadar dolu bir insan, her şeyi o kadar güzel yapan bir insandı ki, anlatılamaz. Onun gibi insanlar çabuk gidiyorlar galiba. Sadece biz değil, onu herkes çok özleyecek. Yeri doldurulmayacak bir insandı" diyerek duygularını dile getirdi.


"Çocuklarımızın birisini pilot, diğerini de eczacı yapmak istiyorum"


Hakan Çetinkaya'nın eşi Aysun Çetinkaya ise, "Eşimin eczanesini tekrar açmak ve onun işini devam ettirmek bizim için gurur verici. O açıdan çok mutluyum ama onu kaybetmenin getirdiği acı çok büyük. Şu anda değişik duygular yaşıyorum. Bu eczaneyi tekrar açabilmek için 4 ay uğraştık. O açıdan mutluyum ama onsuz olmak çok kötü. Çok zor bir durum. Eczane 4 aydır kapalıydı, açmak için çok uğraştık. Çocuklarımız sayesinde açıldı. Çok zor zamanlar yaşadık. Eşimin eczanesini devam ettireceğim. Mesleğini çok seviyordu. Uçmayı da çok seviyordu, uçma sevdalısıydı. Bu sevdası yolunda aramızdan gitti sonuçta. Bundan sonra Allah çocuklarımıza ömür versin. İnşallah babalarının mesleğini devam ettirirler. Birisi pilot olmak istiyor. İnşallah diğerini de eczacı yaparız" diye konuştu. - İZMİR

Çetinkaya, İzmir, Pilot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:29 Kaynak: İHA
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