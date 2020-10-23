Düşen eğitim uçağında ölen pilotun cenazesi Adli Tıp'a getirildi - Son Dakika

Düşen eğitim uçağında ölen pilotun cenazesi Adli Tıp'a getirildi
23.10.2020 17:35
BÜYÜKÇEKMECE'de dün sabah saatlerinde düşen eğitim uçağında yaralı olarak kurtulan ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden pilot Beytullah Nart'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirdi.
BÜYÜKÇEKMECE'de dün sabah saatlerinde düşen eğitim uçağında yaralı olarak kurtulan ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden pilot Beytullah Nart'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu
'na getirdi.
Hezarfen Havaalanı'ndan kalkan eğitim uçağı dün sabah Büyükçekmece'de boş bir araziye düştü. Uçakta bulunan pilotaj lisans öğrencisi Beytullah Nart yaralanmıştı. Nart tedavi altına alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Nart'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
- İstanbul
Son Dakika Altının kilogramı 490 bin liraya yükseldi 15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı Hamit Altıntop: Mesut Özil bu durumun altından en iyi şekilde kalkacaktır Göztepe ile karşılaşacak Kasımpaşa'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Süper Lig hakemi Ümit Öztürk koronavirüse yakalandı Tekstil işçisi kahvehane tuvaletinde bileğini keserek intihar etti Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından ABD'nin vize işlemlerini askıya alması dikkat çekti Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı