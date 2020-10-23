Düşen eğitim uçağında ölen pilotun cenazesi Adli Tıp'a getirildi - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'de dün sabah saatlerinde düşen eğitim uçağında yaralı olarak kurtulan ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden pilot Beytullah Nart'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu 'na getirdi.

Hezarfen Havaalanı'ndan kalkan eğitim uçağı dün sabah Büyükçekmece'de boş bir araziye düştü. Uçakta bulunan pilotaj lisans öğrencisi Beytullah Nart yaralanmıştı. Nart tedavi altına alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Nart'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

- İstanbul