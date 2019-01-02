Son Dakika Haberleri: Düşen Eğitim Uçağının Önce Yakıtı Boşaltılacak Sonra Enkazı Kaldırılacak

Düşen Eğitim Uçağının Önce Yakıtı Boşaltılacak Sonra Enkazı Kaldırılacak

1 saat önce

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kayak merkezinin yer aldığı alanda motorunun durması sonucu ağaçların olduğu alana düşen eğitim uçağının, yangın tehlikesine karşı önce yakıtının boşaltılacağı, sonra enkazının kaldırılacağı belirtildi.

Düşen Eğitim Uçağının Önce Yakıtı Boşaltılacak Sonra Enkazı Kaldırılacak, System.String[]
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kayak merkezinin yer aldığı alanda motorunun durması sonucu ağaçların olduğu alana düşen eğitim uçağının, yangın tehlikesine karşı önce yakıtının boşaltılacağı, sonra enkazının kaldırılacağı belirtildi. 

Kartepe'deki  Cengiz Topel Havaalanı'ndan dün havalanan, Cessna 152 tipi, 2 kişilik eğitim uçağı, kayak merkezinin yakınlarında motorunun durması sonucu ağaçların arasına düştü. İstanbul'daki havacılık kulübüne ait eğitim uçağının pilotu İkram Kaya (53) ve yanında bulunan Meral Dilber Malgaz (52), çevredekiler tarafından uçaktan çıkarılıp, kayak merkezindeki otelin revirine götürüldü. Düşme sırasında başını çarpması sonucu yaralanan pilotun başı, bandajla sarıldı. İkram Kaya ve Meral Dilber Malgaz, daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Pilot Kaya'nın başına dikiş atılırken, ikili, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra taburcu edildi.

Jandarma Arama Kurtarma timleri, kar motorlarıyla uçağın enkazının bulunduğu bölgeye ulaştı. Yangına ve uçağın devrilme ihtimaline karşı bölgede önlem alındı.

Eğitim uçağının, en yakın kayak pistine 700 metre uzaklıkta olduğu, yangın tehlikesine karşı önce yakıtının boşaltılacağı daha sonra ise havacılık kulübünce sökülerek mi yoksa bütün halinde mi enkazının kaldırılacağına karar verileceği öğrenildi.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:00 Kaynak: DHA

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