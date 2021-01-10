Endonezyalı annenin düşen uçaktan paylaştığı son fotoğraf yürekleri parçaladı

Düşen uçakta bulunan Ratih Windania, çocuklarıyla çekilmiş son fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Irfansyah Riyanto, kız kardeşi Ratih ve çocuklarının üç haftalık bir tatilin sonunda Batı Kalimantan Adasındaki Pontianak'a geri dönmek için Cakartadan uçağa bindiklerini söyledi.