Düşen Etiyopya Havayolları Uçağıyla İlgili Ön Rapor Açıklandı: 'Pilotlar Uçağı Kontrol Edemedi'

Etiyopya Havayolları'na ait bir uçağın geçen ay düşmesiyle ilgili hazırlanan ön raporda, uçağın düşmeden önce birkaç kez dalış yaptığı belirtildi. Etiyopya Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges, pilotların tüm uğraşlarına karşın "uçağı kontrol edemediklerini" söyledi.Bugün açıklanan ön raporda ise herhangi bir kişiye ya da kuruma suçlamada yöneltilmedi.Uçuşun detaylı bir analizine de yer verilmedi.Kazada 157 kişi hayatını kaybetmişti.Raporda, Boeing'in 737 Max modelinin yeniden uçmasına izin verilmeden önce, şirketin kontrol sistemini gözden geçirmesi ve sivil havacılık kuruluşlarının sorunun çözüldüğünü teyit etmesi gerektiği vurgulandı.Etiyopya Havayolları Genel Müdürü Tewolde Gebre Mariam ise "pilotların yüksek düzeydeki profesyonel performansından büyük gurur duyduğnu" söyledi. 5 ay içinde düşen ikinci Boing 737 Max modeli uçakBaşkent Addis Ababa'dan kalkan ET-302 sefer sayılı uçak, kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü.Etiyopya Havayolları uçağı Boing'in 5 ay içinde düşen ikinci 737 Max modeli uçak olmuştu.Geçen Ekim ayında da Lion Air'e ait JT610 sefer sayılı uçak Endonezya'da denize düşmüş ve uçaktaki 189 kişi ölmüştü.Kazayı soruşturan ekip ise uçağın kanatlarının yeterli kaldırma kuvvetini sağlayamayacak kadar hızının azalması veya kanatlardaki hava akımının bozulması durumunda ortaya çıkan "Stall" durumunu engellemek için Boeing 737 Max modeli uçağa konulan sisteme odaklandı.Bu yazılım, uçağın burnundaki alıcıların uçağın stall etmesine yol açabilecek kadar dik bir açıyla tırmanması durumunda harekete geçiyor.Lion Air kazasıyla ilgili soruşturmada, bu sistemin hata verdiği ve denize çakılmadan önce 20 den fazla kez uçağın burnunu aşağı doğru çektiği anlaşılmıştı.Endonezyalı araştırmacılar, uçaktaki hatalı bir alıcının pilotun bilgisi olmadan sistemi yanlış bir şekilde tetiklediğini ortaya çıkarmıştı.Boeing, Lion Air kazasından bu yana sistemde bir güncelleme üzerinde çalışıyor.Şirket, sistemin devre dışı bırakılabileceğini ve bir sorun olması durumunda pilotların kontrolü ele alabileceğini söylüyor.Ancak Etiyopyalı yetkililerin açıklamaları, Boeing'in tavsiye ettiği prosedürleri takip etmelerine karşın, pilotların uçağın kontrolünü ele alamadıklarını gösteriyor.