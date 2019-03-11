Son Dakika Haberleri: Düşen Etiyopya Uçağında 21 BM Çalışanı Öldü

Düşen Etiyopya Uçağında 21 BM Çalışanı Öldü

1 saat önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya Havayolları'na ait dün düşen uçakta 21 BM personelinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Düşen Etiyopya Uçağında 21 BM Çalışanı Öldü, System.String[]
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya Havayolları'na ait dün düşen uçakta 21 BM personelinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Guterres, BM Kadının Statüsü Komitesi 63. Oturumu toplantılarının açılışında yaptığı konuşmada, "Dün Etiyopya'daki korkunç kazada aralarında 21 BM çalışanın da olduğu uçakta bulunan herkes hayatını kaybetti." dedi.

Etiyopya Havayolları'na ait uçağın düşmesiyle küresel bir trajedi yaşandığını belirten Guterres, dünyanın her köşesinden gelen ve dün hayatını kaybeden BM personelinin ortak noktalarının insanlığa hizmet etmek olduğuna dikkati çekti.

Etiyopya Devlet Televizyonu, dün Etiyopya Havayolları'nın Addis Ababa- Nairobi seferini yapmakta olan Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğünü ve uçakta bulunan 149 yolcu ve 8 mürettebattan oluşan 157 kişiden kurtulan olmadığını duyurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 07:19 Kaynak: AA

Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler, Etiyopya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 Dakika Geç Kaldı, Etiyopya Uçağından Kurtulan Tek Yolcu Oldu Balık Tutmak İçin Çadır Kuran 5 Kişi, Karbonmonoksit Gazından Zehirlenerek Hayatını Kaybetti

ABD Başkanı Trump, Pentagon İçin Kongre'den 750 Milyar Dolar Talep Edecek Ege Denizinde Korkutan Deprem
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 20:53:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düşen Etiyopya Uçağında 21 BM Çalışanı Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]