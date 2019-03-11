Düşen Etiyopya Uçağında 3 Mısırlı Bilim Adamı Vardı

Mısır
Başbakanlığı Addis Ababa- Nairobi
seferini yaparken dün düşen Etiyopya
Hava Yolları'na ait yolcu uçağında 3 Mısırlı bilim adamının olduğunu açıkladı. Başbakanlık
tarafından yapılan yazılı açıklamada, düşen uçaktaki yolcular arasında Ziraat Bakanlığı bilim adamlarından Eşref Turki, Dua Atıf Abdusselam ve Abdulhamid Ferrag'ın olduğu bildirildi.
Bilim adamlarının hayvansal ve bitkisel ürünlerin genetik gelişimiyle ilgili bir görev için Kenya
'nın başkenti Nairobi'ye gitmekte oldukları belirtildi.
Mısır Dışişleri Bakanlığı
bu sabah yaptığı açıklamada, düşen Etiyopya uçağında 3'ü bayan toplam 6 Mısırlının bulunduğunu açıklamıştı.
Etiyopya Devlet Televizyonu, dün Etiyopya Havayolları'nın Addis Ababa-Nairobi seferini yapmakta olan Boeing 737
tipi yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğünü ve uçakta bulunan 149 yolcu ve 8 mürettebattan oluşan 157 kişiden kurtulan olmadığını duyurmuştu.