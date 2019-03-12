Son Dakika Haberleri: Düşen Etiyopya Uçağında Yolcunun Çektiği Görüntülere Ulaşıldı

Düşen Etiyopya Uçağında Yolcunun Çektiği Görüntülere Ulaşıldı

49 dakika önce

ADDİS Etiyopya'da hafta sonu yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden bir yolcunun kaza öncesinde uçakta çektiği görüntülere ulaşıldı.

Düşen Etiyopya Uçağında Yolcunun Çektiği Görüntülere Ulaşıldı, System.String[]
ADDİS Etiyopya'da hafta sonu yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden bir yolcunun kaza öncesinde uçakta çektiği görüntülere ulaşıldı.

Kazaya ilişkin soruşturmayı yürüten araştırma ekibine yakın bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaza yerinde bir yolcunun cep telefonunun bulunduğunu belirtti.

Soruşturmanın sürmesi nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen kaynak, telefonun içerisinde kaza öncesinde yolcuların yaşadığı paniği net şekilde gösteren görüntüler olduğunu ve görüntülerde çığlıklar atan yolcuların görüldüğünü ifade etti.

Etiyopya Havayollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye yaptığı uçuş sırasında düşmüş, aralarında mürettebatın da olduğu 157 kişi yaşamını yitirmişti.

Kazanın ardından Boeing 737 Max 8 tipi uçakların kullanımı bazı havayolları tarafından durdurulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:33 Kaynak: AA

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