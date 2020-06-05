Düşen faizlere rağmen artan konut fiyatları tepki çekiyor - Son Dakika

Düşen faizlere rağmen artan konut fiyatları tepki çekiyor

Hükümet'in Korona virüs salgını sonrasında emlak piyasasını canlandırmak için birinci el ve ikinci el konutlara yönelik uygun faizli kredi kampanyası başlatmasının ardından düşen konut faizlerine rağmen artan konut fiyatları tepkilere neden oluyor.

Düşen faizlere rağmen artan konut fiyatları tepki çekiyor, System.String[]

Hükümet'in Korona virüs salgını sonrasında emlak piyasasını canlandırmak için birinci el ve ikinci el konutlara yönelik uygun faizli kredi kampanyası başlatmasının ardından düşen konut faizlerine rağmen artan konut fiyatları tepkilere neden oluyor.


Konuyla ilgili tepkilerini dile getiren Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, Hükümet'in vatandaşı gayrimenkul sahibi yapmak için bir ekonomik paket hazırladığını ama konut fiyatlarını 50-100 bin TL zamlayan fırsatçıların buna izin vermediğini söyledi.


Orta gelir grubunu ev sahibi yapacak Cumhuriyet tarihinin en düşük konut kredisi oranları yürürlüğe girmesinin ardından bazı fırsatçılar ev fiyatlarını yukarı çekmesi hem konut alacak olanları hem de emlakçıları isyan ettirdi.


Konut kredilerinin faiz oranları 1 yıl geri ödemesiz el değişmemiş sıfır konutlarda yüzde 0.64, ikinci elde yüzde 0.74 olarak açıklandı. Üç büyük şehir olan İstanbul, Ankara ve İzmir de sıfır konut alımları için kredi limiti 750 bin TL olarak belirlenirken, diğer illerde bu limit 500 bin TL olarak belirlendi. 750 bin TL ye kadar alınacak olan konutlarda yüzde 10'a indirilen peşinat ödemeleri 1 yıl sonradan başlayacak kredi taksit ödemeleri ile ana faiz ödemelerinde ciddi anlamda avantajlı dönem yaşanması bekleniyor.


Ekonomik anlamda zor durumda olan, gerçekten konut almak için destek ihtiyacı duyan vatandaşlar için özel yapılmış konut kredi faiz oranlarındaki indirim konut almak isteyen vatandaşlar nezdinde olumlu karşılık buldu. 180 aya yayılarak ve ilk bir yıl ödemesiz konut almak isteyen tüketiciler büyük ölçüde konut alımına rağbet gösterdi. Ancak düşen kredi faiz oranlarına rağmen artan konut fiyatları herkesi isyan ettirdi.


Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, hükümetin vatandaşı gayrimenkul sahibi yapmak için hazırladığı ekonomik paketin olumlu yansımalarını beklerken bazı fırsatçıların konut fiyatları bir gecede artırmasını üzüntüyle karşıladıklarını belirterek adeta isyan etti.


"Herkes için bu süreci avantaja dönüştürmemiz lazım"


Korona salgınından dolayı yaşanan sıkıntılar her sektörde olduğu gibi gayrimenkul sektörünü de olumsuz etkilediğini belirten Taflan, açıklanan ekonomik paketin gayrimenkul piyasasını yeniden canlandıracağını beklediklerini ifade ederek, "Hükümet vatandaşı mal sahibi, gayrimenkul sahibi yapması için bir ekonomik paket hazırladı. Bunlar da sıfır konutlar dediğimiz yani, tapusu hiç el değişmemiş konutlarda sıfır 64'e kadar, ikinci el konutlarda sıfır 74'e kadar kredi faiz oranı düşürüldü. Şu anki sürece baktığımız zaman Türkiye genelinde gayrimenkullere inanılmaz talepler var. Bizim bu konuda muzdarip olduğumuz konular şunlar. Vatandaş yıllardır dar bütçeyle konut almak istiyor. Maalesef üzüldüğümüz nokta şu ki; bir günde her şey değişiyor fiyatlar yukarıya çıkıyor. Şöyle bir hesaplama yaptığımız zaman vatandaş konut kredisi çektiği zaman belli bir rakam oranında örneğin 50 bin TL daha düşük bir bedel ödeyecekken geri ödemeli faiz oranlarıyla bakıyorsun ki dairenin fiyatı 50 bin TL yukarı çıkmış. Yani bir taraftan alıyorsunuz bir taraftan veriyorsunuz. Dolayısıyla burada vatandaşa olumlu yansıyan bir şey olmuyor. Bizim serzenişimiz şudur; inşaat emlak sektörü olarak tüketicilere ve konut üreticilerine şunu söylüyoruz. Zaten geçtiğimiz 3 aylık dönemde sektör olarak Korona dan dolayı sıkıntılar yaşadık. Bunları en azından herkesin avantaja dönüştürmesi lazım. Kimle; konut imalatı yapanlar, ikinci el satıcılar. Eğer bunlar rayında giderse faiz oranları da yılbaşına kadar devam ederse ki temennim odur bu süreçte de fiyatların artmamasını arzu ediyoruz" dedi.


"İnanılmaz derece talep var"


Ekonomik paketin açıklanmasının ardından konutlara inanılmaz talep geldiğini belirten Taflan, "Bütün sektörlerde olduğu gibi bizim sektörde de üç ay yatış dönemi oldu. Bizim sektör diğer sektörler gibi evden çalışma ortamı olmadı. Ustası, sanatkarı hep sahada olması gerekirdi. Duran bir piyasa vardı. Şu anki süreç bizim için çok çok olumlu. İnanılmaz derece talepler var. Bütün inşaat sektörleriyle görüştüğümüz zaman onlar da aynı iyi hissiyatı aynı duyguyu yaşıyorlar. Bizdeki kötü hissiyat şu; bu süreci olumlu şekilde değerlendirmeyi arzu ediyoruz yani bir taraftan kazanayım derken bir taraftan kaybetmeyelim. Bu şekilde yapılan projeler ve ikinci el satılacak konutlara şu an baktığımız zaman gerçekten onlar da firmalar kendilerini toparlayacak dönemdedir. Çünkü bu süreci Aralık sonuna yaydığımız zaman kendilerine inanılmaz derece katkı sağlayacak. Her şeyden öte gayrimenkul sahibi olmak isteyen vatandaşlar da bu hakları elde edecekler. Temennimiz düşük faiz oranlarıyla alınan kredilerin vatandaş tarafından rahat bir şekilde ödenebilmesi. İnşallah bunları fiyat artışlarıyla birlikte olumsuz bir hale getirmezler diye düşünüyoruz" diye konuştu.


"Ne oldu da bir gecede fiyatlar yukarı çıktı"


Faiz oranlarının aşağı çekilmesiyle bir gecede konut fiyatlarının arttığına dikkat çeken Taflan, "Şu anki tepkilere baktığımız zaman gerek Türkiye geneli gerek se bölgesel anlamda inanılmaz derecede olumsuz tepkiler, şikayetler var. Ne oldu ki bir gecede bir günde bu fiyatlar arttı. 300 bin TL'lik daireler 350-400 bin TL çıktı. Düne kadar Korona salgınından dolayı satılamıyordu. Vatandaşın o anlamda haklı olarak şikayetleri var. Bizim de arzumuz şudur. Projeleri olumlu şekilde değerlendirsinler. Diğer taraftan baktığımız zaman inşaat maliyetlerinin hemen hemen her kalemine yüzde yüzü geçen artışlar oldu. Sıfır projelerde şu an devam eden projelerde veya başlanacak olan projelere baktığımız zaman fiyat artışları gündeme gelecek. Ancak eldeki stokları eritme açısından değerlendirdiğimiz zaman zaten bunlar yapılmış bitmiş projeler" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Hükümet, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 01:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Düşen faizlere rağmen artan konut fiyatları tepki çekiyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor Güne düşüşle başlayan gram altın 365 liradan işlem görüyor 18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı Yükselişe geçen dolar 6,78'den işlem görüyor Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi
Galatasaray efsanesi Hagi'den oğlu Ianis'e övgü dolu sözler: Benden daha iyi olacak Galatasaray efsanesi Hagi'den oğlu Ianis'e övgü dolu sözler: Benden daha iyi olacak         
19:41
Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi         
19:21
TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap gecikmedi: Yaptığınız rezalettir TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap gecikmedi: Yaptığınız rezalettir         
19:12
Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek         
18:56
Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı         
18:41
Kadıköy'de ayağı takılınca otobüsün arka tekerleğinin altında kalan yaya feci şekilde can verdi Kadıköy'de ayağı takılınca otobüsün arka tekerleğinin altında kalan yaya feci şekilde can verdi         
18:38
Sokağa çıkma yasağı olmayınca vatandaşlar yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı Sokağa çıkma yasağı olmayınca vatandaşlar yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı         
18:25
Son dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi Son dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi         
18:24
Kendisini Kendisini "Vali özel kalem müdürüyüm" olarak tanıtan kadın sürücü trafiği birbirine kattı         
18:15
ABD'de George Floyd eylemlerinde polisin müdahalesi büyük tepki çekti ABD'de George Floyd eylemlerinde polisin müdahalesi büyük tepki çekti         
18:10
Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi         
18:05
Fenerbahçe Başkanvekili Özsoy: Nihat Özdemir FETÖ illetinin neresinde olduğunu açıklamalı Fenerbahçe Başkanvekili Özsoy: Nihat Özdemir FETÖ illetinin neresinde olduğunu açıklamalı         
17:57
Diyarbakır'da bir kişi 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı, mahalle karantinaya alındı Diyarbakır'da bir kişi 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı, mahalle karantinaya alındı         
17:48
Kara yollarına ait kamyon 500 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı Kara yollarına ait kamyon 500 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı         
17:48
Son Dakika: Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu Son Dakika: Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu         
17:45
Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit         
17:27
Kel erkeklerde koronavirüsten hayatını kaybetme oranı daha yüksek Kel erkeklerde koronavirüsten hayatını kaybetme oranı daha yüksek         
17:25
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı         
17:19
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü         
17:16
Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Yazıklar olsun Nihat Özdemir Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Yazıklar olsun Nihat Özdemir         
17:08
Zabıtaya kızıp aracını yakan esnaf az daha kızını öldürüyordu Zabıtaya kızıp aracını yakan esnaf az daha kızını öldürüyordu         
17:07
Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi         
17:03
Sarıyer Tüneli'nde lüks bir cip alevler içinde kaldı Sarıyer Tüneli'nde lüks bir cip alevler içinde kaldı         
17:01
Atletico Mineiro, Talisca'yı 6 aylığına kiralamak için teklifte bulundu Atletico Mineiro, Talisca'yı 6 aylığına kiralamak için teklifte bulundu         
16:35
Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi         
16:34
Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı         
16:32
ABD'de bir evde silahla vurulmuş 7 kişinin cesedi bulundu ABD'de bir evde silahla vurulmuş 7 kişinin cesedi bulundu         
16:29
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi         
16:24
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü         
16:11
ABD polisinin şiddeti bitmiyor! Yere ittikleri yaşlı adam, yerden kalkamadı ABD polisinin şiddeti bitmiyor! Yere ittikleri yaşlı adam, yerden kalkamadı         
16:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2020 19:48:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Düşen faizlere rağmen artan konut fiyatları tepki çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]