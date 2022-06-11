Düşen helikopterde hayatını kaybeden Arif Cez'in ailesi, ölüm haberiyle yıkıldı

İTALYA'da düşen helikopterde hayatını kaybeden Temizlik Kağıtları Yalova Fabrika Müdürü Arif Cez'in ölüm haberi, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaşayan annesi Melek ve babası Mustafa Cez' verildi. Haberin ardından fenalaşan anne ile baba, tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

İtalya'da kalkışından kısa bir süre sonra radardan kaybolan ve üç gündür arama çalışmaları süren helikopterin düştüğü belirlendi. Helikopterde bulunan Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil, Temizlik Kağıtları Yalova Fabrika Müdürü Arif Cez, Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak ve Manisa Fabrika Üretim Yöneticisi Serhat Kenar'ın aralarında bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti. Arif Cez'in ölüm haberi, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaşayan annesi Melek ve babası Mustafa Cez' verildi. Haber duyan acılı anne ve baba, fenalık geçirdi. Bunun üzerine Melek ve Mustafa Cez çifti, tedbir amaçlı Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse ile Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın , hastaneye giderek aileye başsalığı diledi. Çocuklarının makine almak için İtalya'ya gittiğini söyleyen Mustafa Cez, gelininin kabul etmesi halinde oğlunu Yenişehir ilçesinde toprağa vermeyi düşündüklerini söyledi.

Öte yandan, Gülşah Cez ile evli olan Arif Cez'in Sinem ve Elif adında iki kızı olduğu öğrenildi.