Düşen İphone Satışları, Fabrikaların Çalışma Koşullarını Düzenlemeye Zorladı

Apple'ın rekor kıran satışlar yaptığı dönem geçtiğimiz ay sona ermiş olabilir. Bu durum Apple için kötü olsa da bazıları için ufukta bir umut ışığı durumunda. Şirketin Çin'deki imalat ortağı, düşen işgücü yüzünden çalışma koşullarında geliştirme yapmak zorunda kalabilir.Fason üreticiler olan Foxconn ve Pegatron, Apple'ın cihazlarını üretmek için ortak olduğu iki şirket. ABD merkezli teknoloji şirketinin bu iki şirketle ortak olmasının sebebi ise emek maliyetini düşürerek kâr marjını yükseltmek. New York Times'ın bugünkü haberine göre, düşen iPhone satışları Foxconn ve Pegatron'u tasarruf yapmaya itti. Özellikle kilit rolde bulunan Foxconn, Çinli işçilere fabrikanın değişen çalışma koşullarına ayak uydurmaları gerektiğini söyledi. Sonuç olarak da üretim işçileri işlerini bıraktı ve bu da doğal olarak şirketi, yeni işçi alımlarında çalışanlara daha iyi koşullar sunması konusunda zorladı.Apple'ın Çin'deki fabrikasındaki koşullar geçtiğimiz on yıl boyunca kayıt altına alındı. Çalışma koşullarının çok ağır, mesailerin uzun ve yorucu olduğu ortaya çıktı. İşçiler ABD'deki işçilere kıyasla çok daha düşük ücretler alıyor; daha iyi ücret alabilmek için de daha fazla mesai yapıyordu. Ancak buna rağmen, geçtiğimiz yıllarda bazı fason üreticiler işçilerinin fazla mesailerinin ücretlerini de azaltma yoluna gitti.İşçiler, daha iyi ücretler karşılığında fason üretim yapan şirketlerdeki işlerini bırakıyor. Çin'deki bazı işçilerin belirttiğine göre yarı zamanlı işlerin geliri aylık 600 dolarken bu tarz fabrikalarda haftanın beş günü çalışarak aylık sadece 370 dolar gibi bir kazanç elde edilebiliyor. Sonuç olarak bir yandan ürünlere olan talep azalırken diğer yandan işçiler de birer birer işten çıkıyor. Bu durum da fabrikaları, çalışma koşulları konusunda iyileştirmeye itiyor.