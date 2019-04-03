Düşen Kayalarla Evleri Hasar Gören Aileler Konteyner Evlere Yerleştirildi

Düşen kayalarla evleri hasar gören aileler konteyner evlere yerleştirildi Sivas'ın Kangal ilçesi Akçakale köyünde evleri hasar gören aileler konteyner evlere yerleştirildiSİVAS - Sivas'ın Kangal ilçesi Akçakale köyünde, Akçakale'den düşen kayalarla evleri hasar gören aileler AFAD İl...

Düşen kayalarla evleri hasar gören aileler konteyner evlere yerleştirildi

Sivas'ın Kangal ilçesi Akçakale köyünde evleri hasar gören aileler konteyner evlere yerleştirildi



SİVAS - Sivas'ın Kangal ilçesi Akçakale köyünde, Akçakale'den düşen kayalarla evleri hasar gören aileler AFAD İl Müdürlüğü tarafından tahsis edilen konteyner evlere yerleştirildi.

Geçtiğimiz günlerde Sivas'ın Kangal ilçesi Akçakale köyünde, köyün sırtında bulunan Akçakale'den kopan yaklaşık bin tonluk bir kaya kütlesi Veysel Çıtak'ın ikamet duvarına çarparak içeri girdi. Olayda kimse yaralanmazken evde hasar oluştu. Bunun üzerine AFAD ekiplerine haber verildi. Köyde inceleme yapan ekipler tehlike altında bulunan evleri tedbir amaçlı boşalttı. Boşaltılan evlerde yaşayan ailelere AFAD tarafından tedbir amaçlı 6 adet konteyner ev tahsis edildi. Köy sakinleri yaptıkları açıklamada, "Rabbimiz devletimize zeval vermesin. bize yardımcı oldular. Konteynerler geldi." şeklinde teşekkürlerini dile getirdi.

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