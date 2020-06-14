Düşen konut kredileri fırsatçıları harekete geçirdi, emlakçılar zor durumda kaldı

Türkiye genelinde son dönemde düşüş gösteren konut kredileri, Amasya'da bazı fırsatçı mal sahiplerini harekete geçirdi.

Son dönemde düşen konut kredi oranları ile Türkiye geneli emlak sektöründe bir hareketlilik yaşandı. Fakat konut fiyatlarında fahiş derecede bir yükselme yaşanması, emlakçıları isyan ettirdi. Mal sahiplerinin konut kredisi düşmeden önce bir fiyatta değer koyduğu daireyi, konut kredisi düştükten sonra fahiş fiyatlara çıkarması, hem Amasya emlak piyasasını olumsuz etkiledi, hem de emlakçıları alıcılara karşı zan altında bıraktı.

Emlakçı Çağdaş Mısırlı yaptığı açıklamada, "Konut kredisinin 0,64'e düşmesi, konut piyasasını bayağı hareketlendirdi. Fakat bu durumdan kaynaklanan Türkiye çapında çok büyük sorunlar var. Konut kredisi düşmeden 1 hafta önce mal sahibinin bize getirdiği daireye ekspertizini yaparak 220 bin lira değer biçmişiz. Konut kredisinin düşmesinden sonra ise bu fiyatı mal sahibi 245 bin liraya çıkartıyor. Biz bu dairenin satışı ile ilgili önceki fiyattan görüştüğümüz alıcılara bugün fiyatın bu kadar arttığını açıklayamıyoruz. Dolayısıyla alıcı müşteri bizi fırsatçılık yapmakla suçluyor. Aslında fırsatçılık yapan biz değil mal sahipleridir. Amasya emlak piyasasında bu sebep yüzünden çok büyük fiyat artışı yaşanmıştır. Biz emlakçılar yaşanan bu durumdan şikayetçiyiz. Zor durumda bırakıldık. Devlet büyüklerimizden, yetkililerden sabit fiyat konusunda yardım talep ediyoruz" dedi. - AMASYA