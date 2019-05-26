Düşen odun parçası şahsı yaraladı
1 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ev tadilatı yapılırken düşen odun parçası nedeniyle bir kişi hastanelik oldu.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 04:40 Kaynak: İHA
'ın Kahta
ilçesinde ev tadilatı yapılırken düşen odun parçası nedeniyle bir kişi hastanelik oldu.
Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Yeni Mahalle
de toprak evinin tavan kısmında tadilat yapan Hacı Yusuf T., tavandan yüzüne düşen bir odun parçası sonucu yaralandı. Yaralı Hacı Yusuf T., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN
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