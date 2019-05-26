Son Dakika Haberleri: Düşen odun parçası şahsı yaraladı

Düşen odun parçası şahsı yaraladı

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ev tadilatı yapılırken düşen odun parçası nedeniyle bir kişi hastanelik oldu.

Düşen odun parçası şahsı yaraladı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ev tadilatı yapılırken düşen odun parçası nedeniyle bir kişi hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Yeni Mahalle de toprak evinin tavan kısmında tadilat yapan Hacı Yusuf T., tavandan yüzüne düşen bir odun parçası sonucu yaralandı. Yaralı Hacı Yusuf T., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 04:40 Kaynak: İHA
Yeni Mahalle, Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çocuklar Parkta Dehşet Saçtı! Kendilerini Uyaran Kadına Saldırdılar TÜİK Başkanı Trafik Kazası Geçirdi Sinirli Vatandaş, Kira Parasını Yutan ATM'yi Yumrukladı Bakan Soylu, "Yarın Eyvah Para Etmez" Deyip Uyardı: Türkiye'ye Saldırabilirler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 17:51:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düşen odun parçası şahsı yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]