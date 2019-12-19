Düşen plakayı almak isteyen muavin canından oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düşen plakayı almak isteyen muavin canından oldu - Son Dakika

Düşen plakayı almak isteyen muavin canından oldu

6 saat önce

ÇEKMEKÖY'de köpeğe çarparak düşen plakayı almak isteyen şehirlerarası yolcu otobüs muavini, bir otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Düşen plakayı almak isteyen muavin canından oldu, System.String[]
ÇEKMEKÖY'de köpeğe çarparak düşen plakayı almak isteyen şehirlerarası yolcu otobüs muavini, bir otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Kaza, Çekmeköy, Kuzey Marmara Otoyolu Hüseyinli Kavşağı İstanbul istikametinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, akşam 18.15'de İstanbul seferini yapmak üzere Ankara'dan41 AAZ 393 plakalı otobüsle ayrılan Bekir Karzan, gece 00.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Hüseyinli Kavşağı İstanbul istikametinde bir köpeğe çarptı. Köpeğe çarpan Bekir Karzan,  otobüsünü emniyet şeridine çekerek durdurdu. Yaptığı kontrolde otobüsün plakasının düştüğünü fark eden Karzan, otobüsün muavininden düşen plakayı almasını istedi. Plakayı almak için yola çıkan muavin Fedakar Karaboya'ya İsmail Özen, idaresindeki yabancı plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Polis ve jandarma ekipleri Kuzey Marmara Otoyolu'nda güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Fedakar Karaboya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.  Trafik polisi ve Jandarma olay yeri İnceleme ekipleri kaza yerinde bir süre incelemeler yaptı. Hayatını kaybeden otobüs muavini Fedakar Karaboya cansız bedeni ambulansla Yenibosna'daki İstanbul Adli Tıp Kurumun Morgu'na kaldırıldı.  Jandarma ekipleri otobüsteki yolcular ile otobüsün sürücü Bekir Karzan ve yabancı plakalı otomobili sürücü İsmail Özen'i olayla ilgili ifadesini almak üzere karakola götürdü.

"PLAKAYI ALMAK İSTERKEN"

Yolcu otobüsün içerisinde seyahat eden Mustafa Doğan, "Ankara'dan İstanbul'a gidiyorduk. Bir anda burada köpeğe çarptık. Çarpınca otobüsün plakası yere düştü. Otobüsün muavini plakayı almak isterken başka bir araba da muavine çarptı. Çarpman sürücü az ileride durdu. Kendisi burada biraz şokta herhalde. Otobüsün muavini yaş ise 20-21 yaşlarındaydı. Allah rahmet eylesin" dedi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.


- Bengi
Jandarma, İstanbul, Çekmeköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul ve Salda Gölü açıklaması
Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Tüm hazırlıklar bitmek üzere, yakın zamanda kazmayı vuracağız Otobüsle hafif ticari araç kavşakta çarpıştı! Karı koca hayatını kaybetti Uludağ'da bulunan Mert Alpaslan'ın kimliği, Adli Tıp'a giden akrabalarını tarafından teşhis edildi

Son Dakika Haberleri
09:30 Rusya'dan teknelerine el koyduğu Japon balıkçılara para cezası - Son Dakika
09:29 Cumhurbaşkanı erdoğan, kuala lumpur zirvesi'nin açılış törenine katıldı - Son Dakika
09:28 Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi - Son Dakika
09:24 (Özel) Köylü kadınlar, kanserle savaşan arkadaşlarına destek için saçlarını kazıttı - Son Dakika
09:24 ERÜ'de "Milli Kültür, Milli Burjuvazi ve Milli Siyaset" Konulu Konferans Düzenlendi - Son Dakika
08:34 Uludağ'da bulunan Mert Alpaslan'ın kimliği, Adli Tıp'a giden akrabalarını tarafından teşhis edildi - Son Dakika
07:54 2 kızı Adnan Oktar'ın elinde olan anneden çarpıcı açıklama: Evlatlarımı çaldılar - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 09:34:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Düşen plakayı almak isteyen muavin canından oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]