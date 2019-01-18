Son Dakika Haberleri: Düşen Rus Savaş Uçaklarının Pilotları Aranıyor

Düşen Rus Savaş Uçaklarının Pilotları Aranıyor

18 dakika önce

Rusya Savunma Bakanlığı, Su-34 savaş uçaklarını kullanan pilotların çarpışma öncesinde fırlatma ile kurtulduklarını, ancak henüz bulunamadıklarını açıkladı.

Düşen Rus Savaş Uçaklarının Pilotları Aranıyor, System.String[]
Rusya Savunma Bakanlığı, Su-34 savaş uçaklarını kullanan pilotların çarpışma öncesinde fırlatma ile kurtulduklarını, ancak henüz bulunamadıklarını açıkladı.

Rusya'nın doğusunda 2 Su-34 savaş uçağının çarpışmasına ilişkin açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı pilotların sağ olabileceğini söyledi. Rusya Savunma Bakanlığının basın servisinin paylaştığı bilgilere göre Japon Denizi'ne düşen her iki uçağın mürettebatı çarpışma öncesi fırlatma ile uçaktan kurtulmayı başardı. Bakanlık, Rusya'nın doğusunda düşen 2 Su-34 savaş uçağının içinde pilotların olmadığını bildirdi. Kaza üzerine yola çıkan kurtarma ekipleri hala pilotları arıyor. Yapılan açıklamada, "Uçağın mürettebatı kazadan kurtuldu. Bir An-12 uçağı ve arama kurtarma kuvvetlerinin iki Mi-8 helikopteri, fırlatma alanındaki pilotları arıyor" ifadeleri yer aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın doğusunda, Japon Denizi üzerinde sahilden 35 kilometre uzakta tarifeli eğitim uçuşu gerçekleştiren Uzak Doğu Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri'nin 2 Su-34 savaş uçağının manevralar üzerinde çalışırken çarpıştıklarını açıklamıştı. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:21 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, 3. Sayfa
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