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Düşen telefonunu almak isterken kayalıklara sıkıştı! Yardımına itfaiye yetişti - Son Dakika

Düşen telefonunu almak isterken kayalıklara sıkıştı! Yardımına itfaiye yetişti

02.12.2021 09:55

Kartal Sahili'nde düşen cep telefonunu almaya çalışırken kayalıklar arasına sıkışan kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, cep telefonunu da düştüğü yerden aldı.

Dün akşam saat 19.00 sıralarında Kartal Sahili'nde Yiğitcan Sarıkaya, arkadaşlarıyla birlikte oturduğu kayalıklarda cep telefonunu düşürdü.

KAYALIKLARIN ARASINA SIKIŞTI

Düşen telefonu almaya çalışan Sarıkaya, kayalıkların arasına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede sahile gelen itfaiye ekipleri, hidrolik kesici alet kullanarak kayaları ayırıp, sıkışan kişiyi kurtardı.

Düşen telefonunu almak isterken kayalıkların arasına sıkıştı

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARABİLDİ

Düşme sonucu yaralanan Sarıkaya, ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yaklaşık 2 metre kayalıkların içine düşen cep telefonunu çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Yaralı kişinin arkadaşı ise telefonun çıkarılması üzerine itfaiye ekiplerine sarılarak teşekkür etti.

Düşen telefonunu almak isterken kayalıklara sıkıştı! Yardımına itfaiye yetişti

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Düşen telefonunu almak isterken kayalıklara sıkıştı! Yardımına itfaiye yetişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düşen telefonunu almak isterken kayalıklara sıkıştı! Yardımına itfaiye yetişti - Son Dakika
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