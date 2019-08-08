Son Dakika Haberleri: Düşen telefonunu çıkartmak için daldı, cansız bedeni çıktı
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Düşen telefonunu çıkartmak için daldı, cansız bedeni çıktı

29 dakika önce

Sivas'ın Gürün ilçesinde 21 yaşındaki genç, kanyona düşen telefonunu almaya çalışırken boğularak can verdi.

Düşen telefonunu çıkartmak için daldı, cansız bedeni çıktı, System.String[]
Sivas'ın Gürün ilçesinde 21 yaşındaki genç, kanyona düşen telefonunu almaya çalışırken boğularak can verdi.

Edinilen bilgilere göre olay, Gürün ilçesinde bulunan Şuğul kanyonunda meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte kanyona gezmeye gelen Muhammed Melih Polat isimli genç gezi esnasında kanyona telefonunu düşürdü. Telefonunun bulunması için Gürün Belediyesi itfaiye ekiplerine durumu bildiren genç, ekiplerin gelmesini beklemeden telefonunu bulabilmek için suya girdi. Telefonunu bulmak için suya dalan genç, bir süre sonra gözden kayboldu. Bunu üzerine gencin arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede Polat'ın bedenini sudan çıkardı. Polat, müdahale edilmek üzere Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin uzun süren uğraşlarına rağmen 21 yaşındaki genç kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
Sivas, Gürün, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:57 Kaynak: İHA
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