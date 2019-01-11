Düşen Tüfek Bir Hayata Mal Oldu

Düşen tüfek bir hayata mal oldu Diyarbakır'da bir kişi, kamyondan mal ile birlikte içerde bulunan tüfeği de indirmeye çalıştı Düşen tüfeğin ateş alması sonucu boğazından yaralanan şahıs hayatını kaybettiDİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir kişi, kamyondan eşyalarla birlikte indirdiği tüfeğin yere...

Düşen tüfek bir hayata mal oldu

Diyarbakır'da bir kişi, kamyondan mal ile birlikte içerde bulunan tüfeği de indirmeye çalıştı

Düşen tüfeğin ateş alması sonucu boğazından yaralanan şahıs hayatını kaybetti



DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir kişi, kamyondan eşyalarla birlikte indirdiği tüfeğin yere düşüp ateş alması sonucu boğazından yaralandı. Şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Yenişehir ilçesinde bulunan Şehitlik Mahallesi İlçe Otogarı civarındaki bir toptancı dükkanında yaşandı. İddiaya göre, iş yeri sakinleri, 06 BS 9607 plakalı kamyondan mal indirmeye başladı. Bu sırada çalışanlardan biri, kamyonda bulunan tüfeği de alıp iş yerine götürmek istedi. Kamyonun önünde düşen tüfeğin ateş alması sonucu ismi öğrenilemeyen bir kişi boğazından yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Boğazından yaralanan vatandaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, iş yerinin önünü şeritle kapatarak etraftaki vatandaşların girmesini önledi. Olay yerin inceleme ekipleri, bölgede delil çalışması yaptı.

Olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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