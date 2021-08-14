Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) bağlı yangın söndürme uçağı düştü. Bunun üzerine uçağın düştüğü Kısık bölgesine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Beriev-200 tipi uçakta 3'ü OGM personeli 8 kişi bulunuyordu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan kazayla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, uçaktaki 5 Rus ve 3 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.
Uçağın aldığı suyu alevlerin üzerine boşalttıktan sonra yükselemeyerek dağa çarptığı ifade ediliyor. Rusya'dan kiralanan uçağın Adana yangın söndürme birimine bağlı çalıştığı öğrenildi.
Düşen uçağa ulaşmak için kaza alanına çok sayıda arama ve kurtarma ekibi gönderilirken yangın söndürme uçağının düştüğü yerde alev alev yandığı anlar helikopter kamerasından görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Düşen uçağın enkazı helikopter kamerasında! Alev alev yandı - Son Dakika