Düşen uçağın pilotaj öğrencisi durumu bildirip acil iniş için izin istemiş - Son Dakika

Düşen uçağın pilotaj öğrencisi durumu bildirip acil iniş için izin istemiş

22.10.2020 13:52

Düşen uçağın pilotaj öğrencisi durumu bildirip acil iniş için izin istemiş Büyükçekmece'de düşen uçak ile ilgili yeni gelişme Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından havalandıktan kısa bir süre sonra motor arızası nedeni ile acil iniş sırasında düşen uçak ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Düşen uçağın pilotaj öğrencisi durumu bildirip acil iniş için izin istemiş

Büyükçekmece'de düşen uçak ile ilgili yeni gelişme

İSTANBUL - Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından havalandıktan kısa bir süre sonra motor arızası nedeni ile acil iniş sırasında düşen uçak ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Uçağın pilotu pilotaj lisans öğrencisi Beytullah Nart'ın kalkıştan kısa bir süre sonra kule ile iletişime geçerek, acil iniş izni istediği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından saat 10.56'da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada saat 11.05'te havalimanı yakınlarında düştü. Olay yerine hemen güvenlik, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçağın bir kısmının toprak içerisinde kaldığı görüldü. Ekipler ilk olarak uçak içerisinde sıkışan uçağın pilotu, pilotaj lisans öğrencisi Beytullah Nart'ı çıkarmak için çalışma başlattı. Ekipleri çalışması ile pilotaj öğrencisi kısa sürede sıkıştığı yerden kurtarılarak, ambulans helikopter ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer taraftan alınan bilgiye göre uçağın pilotu Beytullah Nart'ın havalandıktan kısa bir süre sonra kule ile iletişime geçerek motor arızasını bildirdiği öğrenildi. Nart'ın sorunun devam etmesi üzerine acil iniş için izin istediği, bunun üzerine kule yetkilileri tarafından en yakın boş alanın tarif edildiği öğrenildi.

Düşen uçağın pilotaj öğrencisi durumu bildirip acil iniş için izin istemiş
Düşen uçağın pilotaj öğrencisi durumu bildirip acil iniş için izin istemiş
Düşen uçağın pilotaj öğrencisi durumu bildirip acil iniş için izin istemiş
Düşen uçağın pilotaj öğrencisi durumu bildirip acil iniş için izin istemiş

Büyükçekmece, 112 Acil, Çelebi, Uçak, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düşen uçağın pilotaj öğrencisi durumu bildirip acil iniş için izin istemiş - Son Dakika

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