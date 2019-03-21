Düşen Uçağın Pilotları Son Ana Dek Kullanma Kılavuzunda Çözüm Aradı

Endonezya açıklarında düşen Lion Air'e ait Boeing 737 Max 8 tipi uçağın kaza raporuna göre pilotların son ana denk kullanma kılavuzundan çözüm aradıkları belirlendi.

Endonezya açıklarında düşen Lion Air'e ait Boeing 737 Max 8 tipi uçağın kaza raporuna göre pilotların son ana denk kullanma kılavuzundan çözüm aradıkları belirlendi.



Endonezya'da 29 Ekim'de düşen Lion Air'a ait Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının kazadan önceki dakikalarda kokpit konuşmalarının incelendiği rapora göre, pilotların dakikalar boyunca uçağın kullanma kılavuzunu incelediği, uçağın aniden aşağıya doğru yönelmesine çözüm bulmaya çalıştıkları açıklandı. Kalkıştan bir iki dakika sonra uçağın burnunun aşağıya doğru yöneldiği ve Etiyopya'da düşen uçağın sorunuyla benzer özellikler gösterdiği belirlendi. 189 kişinin hayatını kaybettiği olayda yardımcı pilotun, kalkıştan iki dakika sonra kuleye "uçuş kontrolü sorunu" yaşadıklarını bildirdiği belirlendi. Aynı uçağın bir gün önce de benzer bir arıza verdiği ve başka bir pilotun sorunu çözdüğü aktarıldı.



Fransız Sivil Havacılık Güvenliği Soruşturma İdaresi (BEA), Lion Air ile Etiyopya havayollarına ait aynı tip uçağın yaşadıklarının "açık benzerlikler" gösterdiğini açıkladı.



Öte yandan 31 yaşındaki Hindistan doğumlu kaptanın son ana kadar sükunetini koruduğu, 41 yaşındaki Endonezyalı yardımcı pilotun uçak denize çakılırken "Allahu Ekber" diye bağırdığı ses kayıtlarının incelenmesinde ortaya çıktı.



3. pilot aynı problemi bir gün önce çözmüştü



Endonezya Ulaştırma Güvenlik Kurumu, Endonezya açıklarında düşen Lion Air'e ait Boeing 737 Max 8 tipi uçağın içerisinde üçüncü bir pilotun olduğunu düşüş esnasında çözüm bulabilmek için mücadele verdiğini açıkladı. Aynı pilot 28 Ekim'de Bali'den Jakarta'ya uçarken benzer problemle karşılaşmış, uçakta bulunan diğer 2 pilotla birlikte sorunu çözerek Jakarta'ya iniş yapmayı başarmıştı. - JAKARTA

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