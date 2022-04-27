DÜŞEN UÇAKTA HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRENCİ PİLOT, MERSİN'DE TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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DÜŞEN UÇAKTA HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRENCİ PİLOT, MERSİN'DE TOPRAĞA VERİLDİ

27.04.2022 14:43

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde düşen tek motorlu eğitim uçağında hayatını kaybeden öğrenci pilot Murat Avşar'ın (31) cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verildi.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde düşen tek motorlu eğitim uçağında hayatını kaybeden öğrenci pilot Murat Avşar'ın (31) cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verildi.

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde düşen eğitim uçağında eğitmen pilot Furkan Otkum ile birlikte hayatını kaybeden inşaat mühendisi öğrenci pilot Murat Avşar'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından kara yoluyla dün gece memleketi Mersin'e getirildi. Avşar'ın cenazesi, şehir mezarlığında kılınan namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. Pilot Avşar'ın annesi Ayşe ile babası Mehmet Avşar, ayakta durmakta güçlük çekti. Cenazeye Avşar'ın pilot arkadaşları da katıldı.

Oğlunun pilot olmak istediğini belirten Mehmet Avşar, Sevdiği işti, tek motorlu uçak uçuruyordu. Belli saat ve dersler alıyordu. Normal pilot olmak için az bir aşaması vardı. Uçmak küçüklüğünden beri hayaliydi. Sık sık eğitim uçuşları yapıyordu. Bir belge daha alması gerekiyordu. O süreyi tamamlamaya çalışıyordu. Çok üzgünüz. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Bu acıyı ancak yaşayan anlar diye konuştu.

DÜŞEN UÇAKTA HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRENCİ PİLOT, MERSİN'DE TOPRAĞA VERİLDİ
DÜŞEN UÇAKTA HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRENCİ PİLOT, MERSİN'DE TOPRAĞA VERİLDİ
DÜŞEN UÇAKTA HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRENCİ PİLOT, MERSİN'DE TOPRAĞA VERİLDİ
DÜŞEN UÇAKTA HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRENCİ PİLOT, MERSİN'DE TOPRAĞA VERİLDİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DÜŞEN UÇAKTA HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRENCİ PİLOT, MERSİN'DE TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika


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