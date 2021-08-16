Düşen uçakta hayatını kaybeden orman mühendisi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden orman mühendisi Oğuz Avşar Aydın, memleketi Mersin'in Mut ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Evli ve 2 çocuk babası Aydın için Mut ilçesindeki Şehit Eyüp Kahraman Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Vali Ali İhsan Su, milletvekilleri, Kaymakam Fatih Erdoğan, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve ailesi ile çok sayıda vatandaşın katıldığı törende, genç mühendis için dualar edildi.

Törende Oğuz Avşar Aydın'ın eşi Hacer Aydın, çocukları Bilge ve Bahadır ile babası Salih ve annesi Emine Aydın taziyeleri kabul ederken, Bakan Pakdemirli de aileye başsağlığı dileklerinde bulundu. Genç mühendisin yakınları, cenaze töreni sırasında Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp uzun süre gözyaşı döktü.

Aydın'ın cenazesi, Mut Meydan Mahallesi'ndeki Şehit Eyüp Kahraman Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Mut Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. - MERSİN