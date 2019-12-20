Düşen uçakta ölen İspanyol askerine ait kemik,16 yıl sonra ülkesine gidecek - Son Dakika

TRABZON'un Maçka ilçesinde, 16 yıl önce yaşanan ve 62 İspanyol askeri ile 13 Ukraynalı mürettebatın yaşamını yitirdiği uçak kazasının ardından bulunan insan bacak kemiği, İspanya'ya gönderilmek üzere, defnedildiği Maçka İlçe Mezarlığı'ndaki mezardan çıkarılarak, İstanbul Adli Tıp Enstitüsü'ne gönderildi.

Afganistan'da görev yapan İspanyol Barış Gücü askerlerini taşıyan Ukrayna'nın UmAir Havayolları'na ait uçak, 26 Mayıs 2003'te, Maçka ilçesinde yer alan Pilav Dağı'nda düştü. Kazada 62 İspanyol askeri ve 13 Ukraynalı mürettebat yaşamını yitirdi. Kazanın ardından uçağın düştüğü yer ile Maçka ilçe merkezine Türk - İspanyol Dostluk Anıtları inşa edildi. Uçak kazasının ardından enkazda bulduğu askerlere ait eşyaları ailelerine ulaştıran İmam Sait Topçu da İspanya Sivil Liyakat Nişanı'na layık görüldü.

İNSAN BACAK KEMİĞİ BULUNDU

Acı kazada hayatını kaybeden asker ve mürettebatların cenazeleri ile eşyaları, ülkelerine gönderildi. Geçen yıl ise Pilav Dağı'nda vatandaşlar, bir insan bacağı kemiği buldu. Kemik yasal işlemlerin ardından Maçka İlçe Mezarlığı'nda defnedildi. İspanyol yetkililer ise defnedilen bacak kemiği ile İstanbul Adli Tıp Enstitüsü'nde 23 farklı kavanozda tutulan insan kalıntılarını talep etti.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

İspanya Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu insan bacak kemiği ile İstanbul Adli Tıp Enstitüsü'ndeki insan kalıntılarının alınacağını, bu amaçla İspanya Hükümeti ile Türk Hükümet arasındaki transfer işlemlerinin, en kısa sürede İspanya Konsolosluğu aracılığıyla gerçekleştireceğine yer verildi.

16 YIL SONRA MEZAR AÇILDI

İspanyol yetkililerin talebi üzerine alınan yasal izinle mezar açılarak, bacak kemiği çıkarıldı. Kemik, yetkililerce İstanbul Adli Tıp Enstitüsü'ne gönderildi. Buradaki işlemlerin ardından insan bacak kemiği ile 23 farklı kavanozda bulunan insan kalıntıları, İspanya'ya gönderilecek.

'ÇOK ACI BİR OLAYDI'

Maçka'da mezarlık yakınında evi olan Hasan Kör, "Mezarda polisler eşliğinde kazı yaptılar. Ama oradan ne çıkardılar ne aldılar bilmiyorum" dedi. Fatma Çoban da "Uçak kazasının ardından yıllar geçti. Gencecik uşaklar orada yanarak öldüler. Parçaları bulunamadı kimisinin. Çok acı bir olaydı. Şimdi ailesi bacağını istiyor sanırım, gömüldüğü yerden çıkarmışlar. Onlarda bir ananın evladı. Bacağı ile teselli olacaklar. Bacak da bir cenaze" diye konuştu.