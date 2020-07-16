Düşen uçakta şehit olan polislere uğurlama töreni - Son Dakika

Düşen uçakta şehit olan polislere uğurlama töreni

Van'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'na çarparak kırıma uğrayan uçakta şehit olan 7 polis için uğurlama töreni yapıldı.

Van'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'na çarparak kırıma uğrayan uçakta şehit olan 7 polis için uğurlama töreni yapıldı.

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Pazartesi gününden itibaren Van ve Hakkari'de keşif ve gözetleme görevinde bulunan 2015 model insanlı keşif uçağı olarak envantere kayıtlı olan uçak, 15 Temmuz'da saat 18.35 sularında yeniden keşif ve gözetleme yapabilmeyi teminen Van Ferit Melen Havalimanı'ndan kalktıktan sonra, saat 22.45 civarında hem radar hem de iletişim tespiti tamamen kesilmişti. Yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu gece saat 03.00 civarında Artos Dağı'nın 2 bin 200 rakımına uçak çarparak kırıma uğramış, içerisindeki 2'si pilot olmak üzere 7 emniyet mensubu da şehit düşmüştü.

Şehit Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş (Kırıkkale-Keskin), Şehit Pilot Komiser Yardımcısı Samet Üstüner (Ankara-Beypazarı), Şehit Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan (Bursa), Şehit Komiser Yardımcısı Semih Güzelay (İzmir), Şehit Uçuş Teknisyeni Polis Memuru Mustafa Keskin (Ankara), Şehit Polis Memuru Onur Ramazan Bayram (Manisa-Alaşehir) ve Şehit Polis Memuru Burak Derya (Mersin-Anamur) için Van Jandarma Filo Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve şehitlerin özgeçmişinin okunduğu törene Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ katıldı.

Van Müftüsü Ömer Keskin'in yaptığı duanın ardından şehitlerin naaşları uçakla memleketlerine uğurlandı.

(İHA)

Artos Dağı, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 21:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Düşen uçakta şehit olan polislere uğurlama töreni - Son Dakika
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