Düşen yavru karga, su verildikten sonra yuvasına konuldu - Son Dakika

TOKAT'ta, ağaçtaki yuvasından düşen ve sıcaktan etkilendiği belirlenen yavru karga su verildikten sonra itfaiye ekiplerince yerine konuldu.

Turhal ilçesi Gültekin Topçam Caddesi'nde yürüyüş yapan Saliha Uzun, yolda karga yavrusu ile karşılaştı. Yavrunun ağaçtaki yuvadan düştüğünü gören Uzun, Turhal Belediyesi İtfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sıcaktan etkilenen yavru kargaya su verdikten sonra merdiven yardımıyla ağaçtaki yuvasına koydu.Saliha Uzun, "Çarşıdan gelirken kuşu kaldırımda buldum. Başka bir yerden buraya mı geldi yoksa ağaçtaki bir yuvadan mı düştüğünü anlamak için ağaca baktım. Ağaçtaki yuvayı görünce Turhal Belediyesi itfaiyesini aradım. Bırakıp gidemedim kuşu yerde. Sağ olsunlar aradıktan kısa bir süre sonra itfaiye ekipleri geldiler. Su içirdikten sonra yuvasına bıraktılar" dedi.