Düşen yıldırım orman yangınına neden oldu - Son Dakika
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Düşen yıldırım orman yangınına neden oldu

04.06.2022 12:35

Düşen yıldırım orman yangınına neden oldu Çorum'un Kargı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.

Düşen yıldırım orman yangınına neden oldu

ÇORUM - Çorum'un Kargı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Kargı ile Osmancık ilçeleri arasında bulunan yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Ormanlık alanda dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak bilgi verdi. İhbar üzerine Kargı ve Osmancık Orman İşletme Müdürlüklerince bölgeye çok sayıda arazöz sevk edildi. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düşen yıldırım orman yangınına neden oldu
Düşen yıldırım orman yangınına neden oldu
Düşen yıldırım orman yangınına neden oldu
Düşen yıldırım orman yangınına neden oldu
Düşen yıldırım orman yangınına neden oldu
Düşen yıldırım orman yangınına neden oldu
Düşen yıldırım orman yangınına neden oldu
Düşen yıldırım orman yangınına neden oldu
Düşen yıldırım orman yangınına neden oldu

YORUMLAR
500
Nallıhan'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü Nallıhan'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü Emet'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü Emet'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düşen yıldırım orman yangınına neden oldu - Son Dakika

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