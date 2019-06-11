Son Dakika Haberleri: Düşen yıldırım ormanı yaktı
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Düşen yıldırım ormanı yaktı

6 saat önce

İzmir'in Gaziemir ilçesinde sağanak yağışla birlikte düşen yıldırım ormanlık alanda yangın çıkardı.

Düşen yıldırım ormanı yaktı, System.String[]
İzmir'in Gaziemir ilçesinde sağanak yağışla birlikte düşen yıldırım ormanlık alanda yangın çıkardı. Gaziemir ilçesinde, sağanak yağış etkili oldu. Sağanakla birlikte, Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi otoparkının yanındaki ormanlık alana yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesiyle alanda yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen alevleri gören vatandaşlar, hemen durumu durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede zamanında müdahaleyle kontrol altına aldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:30 Kaynak: İHA
Salih İşgören, İzmir, Gaziemir, Güncel
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