Düşen yıldırım ormanı yaktı
6 saat önce
İzmir'in Gaziemir ilçesinde sağanak yağışla birlikte düşen yıldırım ormanlık alanda yangın çıkardı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:30 Kaynak: İHA
'in Gaziemir
ilçesinde sağanak yağışla birlikte düşen yıldırım ormanlık alanda yangın çıkardı. Gaziemir ilçesinde, sağanak yağış etkili oldu. Sağanakla birlikte, Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi
otoparkının yanındaki ormanlık alana yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesiyle alanda yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen alevleri gören vatandaşlar, hemen durumu durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede zamanında müdahaleyle kontrol altına aldı.
(İHA)
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