Son Dakika Haberleri: Düşen yıldırım ormanı yaktı
Son Dakika Güncel Düşen yıldırım ormanı yaktı

Düşen yıldırım ormanı yaktı

1 saat önce

Aydın'ın Karacasu ilçesinde düşen yıldırım orman yangınına neden oldu.

Düşen yıldırım ormanı yaktı, System.String[]

Aydın'ın Karacasu ilçesinde düşen yıldırım orman yangınına neden oldu. Yıldırım düşmesi sonucu yaklaşık 2 hektar çam ormanı kül oldu.

Edinilen bilgiye göre saat 20.45 sıralarında Karacasu'ya bağlı Yenice Mahallesi Karıncalıdağ'da bulunan Bahçeköy Mevkiinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yağan yağmura rağmen büyüyen yangına Nazilli Orman İletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 2 tanker, 4 teknik görevli, 20 orman işçisi müdahale etti. Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarını sürdürüldüğü öğrenilirken 2 hektara yakın çam ormanının zarar gördüğü öğrenildi.

(İHA)

Karacasu, Yenice, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:55 Kaynak: İHA
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