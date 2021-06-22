Üye Girişi
Düşen yıldırımda 7 yakını yaralanan Arda'yı römorkun lastikleri kurtardı - Son Dakika

Düşen yıldırımda 7 yakını yaralanan Arda'yı römorkun lastikleri kurtardı

22.06.2021 15:21
Düşen yıldırımda 7 yakını yaralanan Arda'yı römorkun lastikleri kurtardı, System.String[]

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 7 yakını yaralanan yürüme engelli Arda Yörük'ün (12), römorkun lastikleri sayesinde kurtulduğu ortaya çıktı.

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 7 yakını yaralanan yürüme engelli Arda Yörük'ün (12), römorkun lastikleri sayesinde kurtulduğu ortaya çıktı. Yıldırım düşen noktaya 20 metre mesafede römorkta bulunan Yörük'ün, lastikler iletken olmadığı için yara almadığı, soğukkanlılığını koruyarak sağlık ekiplerine haber verdiği belirtildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Baklançakırlar Mahallesi Yayla mevkiinde meydana geldi. Çal Orman İşletme Müdürlüğü'nde arazöz şoförü olarak görev yapan Salih Yörük (40) izin gününde kekik çapası yapmak için ailesi ve yakınlarıyla tarlaya gitti. Sağanak bastırınca aile ağacın altına sığındı. Ancak bu sırada yıldırım düştü. Salih Yörük ile eşi Ayşen (38) ve oğlu Hasan Yörük (17) ile kayınpederi Hamza Kundakçı (70), kayınvalidesi Hatice Kundakçı (65), kayınbiraderi Hüseyin Kundakçı (38) ve akrabası Fatma Yörük yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERDİBu sırada yürüme engelli olduğu için traktörün römorkunda bekleyen Arda Yörük sağlık ekiplerini arayıp yardım istedi. Sağanak nedeniyle yol şartları kötüleşince sağlık ekipleri bölgeye ulaşamadı. Çal Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli Baklançakırlar arazöz ekibi, sağlık personeliyle birlikte zorlu arazi koşullarında olay yerine ulaştı. Yaralılar, AFAD ekipleri tarafından tahliye edilerek ambulanslarla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. YARALILARIN TEDAVİLERİ DEVAM EDİYORBurada ilk müdahalelerinin ardından yaralılardan 4'ü Denizli Devlet Hastanesi'ne, 3'ü ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne (PAÜ) sevk edildi. PAÜ Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Hatice Kundakçı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Ağır yaralı Salih Yörük'ün ise durumunun iyiye gittiği belirtildi. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanede gözetim altında tutuldukları ifade edildi.SOĞUKKANLILIĞINI KORUDU

Olaydan şans eseri yara almadan kurtulan römorktaki Arda Yörük'ün yıldırım düşen alana yaklaşık 20 metre mesafede bulunduğu bildirildi. Soğukkanlılığını koruyup sağlık ekiplerine haber veren Yörük'ün, römorkun lastikleri iletken olmadığı için kurtulduğu belirtildi.

Düşen yıldırımda 7 yakını yaralanan Arda'yı römorkun lastikleri kurtardı
Düşen yıldırımda 7 yakını yaralanan Arda'yı römorkun lastikleri kurtardı
Düşen yıldırımda 7 yakını yaralanan Arda'yı römorkun lastikleri kurtardı
Düşen yıldırımda 7 yakını yaralanan Arda'yı römorkun lastikleri kurtardı
Düşen yıldırımda 7 yakını yaralanan Arda'yı römorkun lastikleri kurtardı
Düşen yıldırımda 7 yakını yaralanan Arda'yı römorkun lastikleri kurtardı
Düşen yıldırımda 7 yakını yaralanan Arda'yı römorkun lastikleri kurtardı
Düşen yıldırımda 7 yakını yaralanan Arda'yı römorkun lastikleri kurtardı
Düşen yıldırımda 7 yakını yaralanan Arda'yı römorkun lastikleri kurtardı

Orman İşletme Müdürlüğü, Salih Yörük, Denizli, Engelli, Cinsellik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Düşen yıldırımda 7 yakını yaralanan Arda'yı römorkun lastikleri kurtardı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tır kontrolden çıktı! 3 aracı ezip geçti: 3 ölü, 3 yaralı 15:14 Tır kontrolden çıktı! 3 aracı ezip geçti: 3 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı 15:10 Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı Türkiye'yi ağlatan videosu kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında yakalama kararı 15:01 Türkiye'yi ağlatan videosu kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında yakalama kararı
Sokakta kanlar içerisinde gezen kadın, düşük yapıp bebeğini çöpe atmış 14:42 Sokakta kanlar içerisinde gezen kadın, düşük yapıp bebeğini çöpe atmış Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle 14:37 Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle Turizmciler 9 günlük tatilin 11 güne uzatılmasını talep ediyor! Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? 14:06 Turizmciler 9 günlük tatilin 11 güne uzatılmasını talep ediyor! Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı?
Solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırıldı! Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi 13:34 Solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırıldı! Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim 12:39 Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim

Son Dakika Haberleri
15:19 Ünlü oyuncu Seda Bakan imaj yeniliğine gitti: Bir süre sarışınım a dostlar!
15:14 Tır kontrolden çıktı! 3 aracı ezip geçti: 3 ölü, 3 yaralı
15:09 Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı
15:01 Türkiye'yi ağlatan videosu kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında yakalama kararı
14:48 Beşiktaş'ta devam etmeme kararı alan teknik direktör Sergen Yalçın: 35 gündür bekletiliyorum, onurum, gururum kırıldı
14:36 Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle
14:23 HDP binasına saldırıya ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına seslendi: Provokasyonlara pabuç bırakmayın
14:06 Turizmciler 9 günlük tatilin 11 güne uzatılmasını talep ediyor! Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı?
14:05 Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi
13:34 Solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırıldı! Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi
Ünlü oyuncu Seda Bakan imaj yeniliğine gitti: Bir süre sarışınım a dostlar! Ünlü oyuncu Seda Bakan imaj yeniliğine gitti: Bir süre sarışınım a dostlar!         
15:19
Eski eşinin kurşun yağmuruna tuttuğu kadın Eski eşinin kurşun yağmuruna tuttuğu kadın "Daha önce de vurdu" diyerek isyan etti: Serbest kaldıkça yapıyor         
15:13
Bahçede 2 lira olan kiraz tezgaha gelince 15 lira! Duruma tepki gösteren çiftçi ağaçlarını kesiyor Bahçede 2 lira olan kiraz tezgaha gelince 15 lira! Duruma tepki gösteren çiftçi ağaçlarını kesiyor         
15:09
Beşiktaş'ta devam etmeme kararı alan teknik direktör Sergen Yalçın: 35 gündür bekletiliyorum, onurum, gururum kırıldı Beşiktaş'ta devam etmeme kararı alan teknik direktör Sergen Yalçın: 35 gündür bekletiliyorum, onurum, gururum kırıldı         
14:48
KİPTAŞ'ın taşınmaz ve arsa satışı müzayedesi yarın yapılacak KİPTAŞ'ın taşınmaz ve arsa satışı müzayedesi yarın yapılacak         
14:40
Uçuruma yuvarlanan aracın içinde olduğu 1 gün sonra fark edildi Uçuruma yuvarlanan aracın içinde olduğu 1 gün sonra fark edildi         
14:23
Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi         
14:05
Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş         
13:18
Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine "Cristiano" ismini verdiler         
12:11
Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında "Beni kurtarın" diye bağırmış!         
11:47
Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi         
11:47
Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu         
11:46
Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu         
11:29
Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı         
10:55
Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, "Eşyalarımı almayın" notu kaldı         
10:46
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler         
08:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 15:29:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Düşen yıldırımda 7 yakını yaralanan Arda'yı römorkun lastikleri kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement