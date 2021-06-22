Düşen yıldırımda 7 yakını yaralanan Arda'yı römorkun lastikleri kurtardı - Son Dakika

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 7 yakını yaralanan yürüme engelli Arda Yörük'ün (12), römorkun lastikleri sayesinde kurtulduğu ortaya çıktı. Yıldırım düşen noktaya 20 metre mesafede römorkta bulunan Yörük'ün, lastikler iletken olmadığı için yara almadığı, soğukkanlılığını koruyarak sağlık ekiplerine haber verdiği belirtildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Baklançakırlar Mahallesi Yayla mevkiinde meydana geldi. Çal Orman İşletme Müdürlüğü'nde arazöz şoförü olarak görev yapan Salih Yörük (40) izin gününde kekik çapası yapmak için ailesi ve yakınlarıyla tarlaya gitti. Sağanak bastırınca aile ağacın altına sığındı. Ancak bu sırada yıldırım düştü. Salih Yörük ile eşi Ayşen (38) ve oğlu Hasan Yörük (17) ile kayınpederi Hamza Kundakçı (70), kayınvalidesi Hatice Kundakçı (65), kayınbiraderi Hüseyin Kundakçı (38) ve akrabası Fatma Yörük yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERDİBu sırada yürüme engelli olduğu için traktörün römorkunda bekleyen Arda Yörük sağlık ekiplerini arayıp yardım istedi. Sağanak nedeniyle yol şartları kötüleşince sağlık ekipleri bölgeye ulaşamadı. Çal Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli Baklançakırlar arazöz ekibi, sağlık personeliyle birlikte zorlu arazi koşullarında olay yerine ulaştı. Yaralılar, AFAD ekipleri tarafından tahliye edilerek ambulanslarla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. YARALILARIN TEDAVİLERİ DEVAM EDİYORBurada ilk müdahalelerinin ardından yaralılardan 4'ü Denizli Devlet Hastanesi'ne, 3'ü ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne (PAÜ) sevk edildi. PAÜ Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Hatice Kundakçı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Ağır yaralı Salih Yörük'ün ise durumunun iyiye gittiği belirtildi. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanede gözetim altında tutuldukları ifade edildi.SOĞUKKANLILIĞINI KORUDU

Olaydan şans eseri yara almadan kurtulan römorktaki Arda Yörük'ün yıldırım düşen alana yaklaşık 20 metre mesafede bulunduğu bildirildi. Soğukkanlılığını koruyup sağlık ekiplerine haber veren Yörük'ün, römorkun lastikleri iletken olmadığı için kurtulduğu belirtildi.