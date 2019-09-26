Düşen yolcu asli kusurlu; şoföre 1 yıl 8 ay hapis cezası

ADANA'da, inmek istediği dolmuşun açılan kapısından düşerek ölen 3 çocuk annesi Servet Altundağ (31), İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda 'asli kusurlu' bulundu. Mahkeme, 'tali kusurlu' bulunan otobüs şoförü Turgay A.'ya 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

6 Haziran'da merkez Yüreğir ilçesi Mithat Özhan Bulvarı'nda, muayene sonrası hastane raporlarını almaya giden Servet Altundağ, yolculuk ettiği dolmuştan inmek istedi. Dolmuş şoförü araç hareket halindeyken kapıyı açtığı sırada Altundağ, düştü. Ağır yaralanan Altundağ, olay bölgesine yakın Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından otobüs şoförü Turgay A., tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Turgay A., hakkında Adana 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

KUSURLU BULUNDU

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun olayla ilgili hazırladığı kusur raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, hayatını kaybeden Servet Altundağ'ın 'yolcu olarak bulunduğu minibüsün durmasını beklemeden, kendi can güvenliğini tehlikeye atarak hareket halindeki araçtan inmek istemesi sonucu kazanın meydana geldiği, Altundağ'ın gereken dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davrandığı' sebebiyle 'asli kusurlu' bulunduğu belirtildi. Dolmuşun durdurmadan yolcu kapısını açtığı gerekçesiyle 'tali kusurlu' bulunan şoför Turgay A. ise mahkeme tarafından 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanması geriye bıraktı.