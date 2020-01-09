Düşen yolcu uçağıyla ilgili Ukrayna'dan '4 olasılık var' açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Dünya Düşen yolcu uçağıyla ilgili Ukrayna'dan '4 olasılık var' açıklaması - Son Dakika Dünya

Düşen yolcu uçağıyla ilgili Ukrayna'dan '4 olasılık var' açıklaması

6 saat önce

İran'ın başkenti Tahran'da dün düşen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği yolcu uçağıyla ilgili Ukrayna'dan yeni açıklama yapıldı.

Düşen yolcu uçağıyla ilgili Ukrayna'dan '4 olasılık var' açıklaması, System.String[]

İran'ın başkenti Tahran'da dün düşen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği yolcu uçağıyla ilgili Ukrayna'dan yeni açıklama yapıldı.

Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, Ukrayna Hava Yolları'na ait uçağın düşme nedeniyle ilgili dört olasılık üzerinde durduklarını söyledi. Uçağa füze ya da başka bir cismin çarpma ihtimalini değerlendirdiklerini belirten Ukraynalı yetkili, motor arızası ve terörist saldırı ihtimallerinin de incelendiğini kaydetti. Danilov, olayla ilgili İranlı yetkililerle temas halinde olduklarını da belirtti.

Ukrayna, uçağın düştüğü yerde incelemelerde bulunması için 45 kişilik bir uzman ekibini İran'a göndermişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, uçağın düşme nedeniyle ilgili 'spekülasyonlara kapılmama' çağrısı yapmıştı.


Ukrayna, Tahran, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Papa, ABD ve İran'a sağduyu çağrısı yaptı
THY ve Pegasus İran ve Irak uçuşlarına yeniden başlıyor İran'ın iki ABD üssüne füze saldırıları öncesi Beyaz Saray'da neler yaşandı? İşte dakika dakika o anlar Havalimanında olay çıkaran Aleyna Tilki'den açıklama geldi

Son Dakika Haberleri
19:06 Azerbaycan'dan 2019'da yapılan uçuşlarda İstanbul 1. Antalya 8. oldu - Son Dakika Haber
19:06 Meksika'da 26 torbada bulunan ceset parçalarının kaç kişiye ait olduğu araştırılıyor - Son Dakika Haber
18:57 Duruşma sonrası adliye karıştı - Son Dakika Haber
18:56 Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösteri - Son Dakika Haber
18:55 İzmir'de zincirleme kaza: 1'i ağır 6 yaralı - Son Dakika Haber
18:15 İran'ın iki ABD üssüne füze saldırıları öncesi Beyaz Saray'da neler yaşandı? İşte dakika dakika o anlar - Son Dakika Haber
18:09 Cinsiyet değiştirme arifesindeki kadın, göğüsleri alındıktan sonra intihar etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 19:21:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Düşen yolcu uçağıyla ilgili Ukrayna'dan '4 olasılık var' açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]