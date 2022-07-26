Düşen yük asansörünün altında kalan 17 yaşındaki genç feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Düşen yük asansörünün altında kalan 17 yaşındaki genç feci şekilde can verdi

26.07.2022 13:13
Düşen yük asansörünün altında kalan 17 yaşındaki genç feci şekilde can verdi

Afyonkarahisar'da çalıştığı inşatta, 5. kattan düşen yük asansörünün altında kalan 17 yaşındaki genç feci şekilde can verdi.

Afyonkarahisar'da çalıştığı inşatta, 5. kattan düşen yük asansörünün altında kalan 17 yaşındaki genç feci şekilde can verdi.

Olay, kent merkezi Sahipata mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaata çalışan M.D. (17) isimli gencin üzerine henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü 5. kattaki yük asansörü düştü. Gencin asansörün altında kaldığını gören diğer çalışanlar ise 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis incelemesinin ardından M.D.'nin cansız bedeni otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayın ardından polis tarafından başlatılan incelemede ise gözaltına alınanların olduğu belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düşen yük asansörünün altında kalan 17 yaşındaki genç feci şekilde can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düşen yük asansörünün altında kalan 17 yaşındaki genç feci şekilde can verdi - Son Dakika
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