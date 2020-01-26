Düşerek yaralanan kayakçı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Düşerek yaralanan kayakçı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Düşerek yaralanan kayakçı hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Erzincan'da bulunan Ergan Kayak Merkezinde kayak yaparken düşerek yaralanan kayakçı, UMKE ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Düşerek yaralanan kayakçı hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Erzincan'da bulunan Ergan Kayak Merkezinde kayak yaparken düşerek yaralanan kayakçı, UMKE ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Ergan Kayak Merkezinde hafta sonu diğer günlere nazaran biraz daha fazla kayakçı yoğunluğu yaşandı. Kayak severler uzun piste soluksuz kayak yapmanın tadını çıkardı. Bu sene önceki yıllara nazaran istenilen seviyede karın yağmadığını belirten kayakçılardan Osman Taş, "Yakın olduğu için buraya geldik. Hafta sonu kayak yaparak güzel vakit geçiriyoruz" dedi.


Kayak pistinde zaman zaman düşen kayakçılara da hazır kıta görev yapan UMKE ekipleri müdahalede bulundu. Düşerek yaralanan bir kayakçıya ilk müdahaleyi yapan UMKE ekipleri sedyeyle ambulansa taşıyarak, hastaneye sevkini sağladılar. - ERZİNCAN

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:58 Kaynak: İHA
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