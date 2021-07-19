Düşerek yaralanan yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
SAMSUN - Samsun'da düşerek yaralanan yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Ladik ilçesinde düşerek yaralanan 80 yaşındaki Mehmet T. yakınları tarafından Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet T.'nin Samsun'daki hastaneye sevkine karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopter Ladik ilçesine gitti. Hava ambulansı yaşlı adamı alarak Samsun'a getirdi. Samsun'daki helikopter pistine inen ambulans helikopterden alınan hasta, kara ambulansına nakledilerek Gazi Devlet Hastanesine götürülüp tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
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