Üye Girişi
Düşes Kate'in kardeşi James Middleton ile Alizee Thevenet evlendi: Köy düğününde kaynanasının 41 yıllık gelinliğini giydi - Son Dakika

Düşes Kate'in kardeşi James Middleton ile Alizee Thevenet evlendi: Köy düğününde kaynanasının 41 yıllık gelinliğini giydi

20.09.2021 17:46
Düşes Kate'in kardeşi James Middleton ile Alizee Thevenet evlendi: Köy düğününde kaynanasının 41 yıllık gelinliğini giydi, System.String[]

SESSİZ SEDASIZ EVLENDİLERPandemi kısıtlamaları gevşemeye başlayınca da özellikle kraliyet ailelerini takip edenler görkemli bir tören beklentisi içine girdi.

SESSİZ SEDASIZ EVLENDİLER

Pandemi kısıtlamaları gevşemeye başlayınca da özellikle kraliyet ailelerini takip edenler görkemli bir tören beklentisi içine girdi. Ama genç çift tüm bu beklentileri boşa çıkardı. Sadece yakın aile üyelerinin katılımıyla sessiz sedasız evlenip mutlu haberi sosyal medyadan duyurdular sadece. Düğünleriyle ilgili en çarpıcı ayrıntı ise kısa süre önce ortaya çıktı.

Düşes Kate'in kardeşi James Middleton ile Alizee Thevenet evlendi: Köy düğününde kaynanasının 41 yıllık gelinliğini giydi

HEYECANLA BEKLİYORLARDI

İngiliz kraliyet ailesinin veliahtı Prens William'ın eşi Kate Middleton'ın erkek kardeşi James Middleton ile bir süredir birlikte olduğu Fransız Alizee Thevenet, geçtiğimiz 11 Eylül'de, Fransa'da küçük bir köyde hayatlarını resmi olarak birleştirdi. James Middleton, bu haberi de bir Instagram paylaşımıyla duyurdu. Çiftin bu tercihi, tıpkı Middleton kardeşlerin ortancası Pippa ile James Matthews'un düğünü gibi gösterişli bir etkinlik bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı.

Düşes Kate'in kardeşi James Middleton ile Alizee Thevenet evlendi: Köy düğününde kaynanasının 41 yıllık gelinliğini giydi

'MUTLULUĞUMU ANLATMAYA KELİMELER YETMEZ'

Çünkü bu beklenti içinde olanlara göre James Middleton ile Alizee Thevenet de tıpkı Pippa gibi kraliyet düğünlerini anımsatan bir düğünle evlenecekti. Ama beklenen olmadı. Carole ve Michael Middleton'ın en küçük çocuğu James, hayatının aşkıyla çok sade bir törenle evlendi. Middleton'ın, Fransız olan Alizee Thevenet'in memleketinde gerçekleşen evlilik töreniyle ilgili duyuruyu da sosyal medya hesabından yaptı. Middleton eşiyle çekilen düğün pozunu "Bay ve Bayan Middleton. Dün hayatımın aşkıyla, ailem, arkadaşlarım ve tabii ki köpeklerimle etrafımız çevrili bir şekilde evlendim. Kelimeler, ne kadar mutlu olduğumu anlatmaya yetmez" diyerek paylaştı. Çift, Cote d'Azur yakınlarındaki Bormes-les-Mimosas adlı köyde evlendi.

Düşes Kate'in kardeşi James Middleton ile Alizee Thevenet evlendi: Köy düğününde kaynanasının 41 yıllık gelinliğini giydi

41 YIL ÖNCE KAYINVALİDESİ GİYMİŞTİ

Bu paylaşımda gelin AlizeeThevenet'nin gelinliği en çok dikkat çeken ayrıntı oldu. Gelinlik son derece sadeydi. Tam da törenin atmosferine uygun bir şekilde. Gösterişli bir düğün bekleyenleri hayal kırıklığına uğratan bu gelinliğin sırrı ise gelin Alizee Thevenet Middleton'ın Hello dergisine verdiği röportajla ortaya çıktı. O sade gelinliği Kate, Pippa ve James'in anneleri Carole Middleton, babaları Michael ile evlenirken giydi. Yani anne Carole Middleton, 1980 yılında kendi düğününde giydiği o gelinliği, oğluyla evlenen Alizee Thevenet'ye ödünç verdi. Bir başka deyişle 41 yıllık ikinci kez mutlu bir güne "tanıklık etti".

Düşes Kate'in kardeşi James Middleton ile Alizee Thevenet evlendi: Köy düğününde kaynanasının 41 yıllık gelinliğini giydi

'O GELİNLİĞE AŞIK OLDUM'

Alizee Thevenet, Hello dergisine verdiği röportajda Covid 19 kısıtlamaları sırasında Carole Middleton ile gelinlik konusunda sık sık fikir alışverişi yaptıklarını anlattı. Thevenet "Bu sırada onun gelinliğini denedim ve o gelinliğe aşık oldum. Bana mükemmel şekilde uydu ve tam olarak istediğim gibiydi" diye sürdürdü sözlerini.  Alizee Thevenet, gelinliklerin sadece bir kez giyilmesinin kendisini rahatsız ettiğini de belirtti o röportajda. "Bu kadar güzel bir elbiseye ikinci kez hayat vermenin muhteşem bir durum olduğunu da" ekledi.

Düşes Kate'in kardeşi James Middleton ile Alizee Thevenet evlendi: Köy düğününde kaynanasının 41 yıllık gelinliğini giydi

KÖPEKLERİ NEDİME OLDU

James Middleton ve Alizee Thevenet'nin düğününde ablası Kate ve tüm ailesi, diğer ablası Pippa ve ailesi, anne ve babası, yakın aile üyeleri ve arkadaşları hazır bulundu. Köpeklere olan sevgisiyle bilinen çiftin nedimeliğini ise Ella ve Mabel adlı iki köpekleri yaptı.

Düşes Kate'in kardeşi James Middleton ile Alizee Thevenet evlendi: Köy düğününde kaynanasının 41 yıllık gelinliğini giydi

KATE ÜNLÜ MARKADAN GİYİNDİ

Ailenin gelini Alizee Thevenet, gelinlik konusunda Middleton kızları Kate ve Pippa'dan çok farklı bir tercih yaptı. Prens William ile 2011 yılında evlenen Kate Middleton, Alexander McQueen imzalı Sarah Burton tasarımı bir gelinlik giydi.

Düşes Kate'in kardeşi James Middleton ile Alizee Thevenet evlendi: Köy düğününde kaynanasının 41 yıllık gelinliğini giydi

KRALİYET DÜĞÜNLERİNİ ARATMADI

Kardeşi Pippa Middleton ise James Matthews ile evlenirken Giles Deacon'ın imzasını taşıyan gösterişli bir gelinlik tercih etti. Her iki gelinlik de binlerce sterlik değerindeydi.

Düşes Kate'in kardeşi James Middleton ile Alizee Thevenet evlendi: Köy düğününde kaynanasının 41 yıllık gelinliğini giydi

KIZININ KIYAFETLERİNİ GİYİYOR

Carole Middleton için gelinliğini, kendi gelinine ödünç vermek çok da şaşırtıcı bir durum değil. 66 yaşındaki Middleton, özellikle de büyük kızı Kate'in artık kullanmadığı elbiselerini giyiyor zaman zaman.

Düşes Kate'in kardeşi James Middleton ile Alizee Thevenet evlendi: Köy düğününde kaynanasının 41 yıllık gelinliğini giydi

James Matthews, Kate Middleton, Prens William, Gelinlik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Düşes Kate'in kardeşi James Middleton ile Alizee Thevenet evlendi: Köy düğününde kaynanasının 41 yıllık gelinliğini giydi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şenol Güneş'ten büyük fedakarlık! Sözleşmede yazan o rakamdan vazgeçti 17:31 Şenol Güneş'ten büyük fedakarlık! Sözleşmede yazan o rakamdan vazgeçti İzmir'de gevrek, boyoz ve kumru fiyatlarına zam geldi 17:28 İzmir'de gevrek, boyoz ve kumru fiyatlarına zam geldi Dehşeti yaşatan kaza! 14 yaşındaki çocuk, traktörün altında kalıp hayatını kaybetti 17:25 Dehşeti yaşatan kaza! 14 yaşındaki çocuk, traktörün altında kalıp hayatını kaybetti
Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımıza THY uçağının pilotlarından sürpriz 16:55 Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımıza THY uçağının pilotlarından sürpriz Son dakika: Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor! Yüksek kesimlerde kar bekleniyor 16:38 Son dakika: Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor! Yüksek kesimlerde kar bekleniyor Son Dakika! Vatandaşa küfür eden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP tarafından disipline sevk edildi 16:07 Son Dakika! Vatandaşa küfür eden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP tarafından disipline sevk edildi
22 yaşındaki Harvard mezunu genç, kendi amatör e-Spor şirketini kurdu 15:54 22 yaşındaki Harvard mezunu genç, kendi amatör e-Spor şirketini kurdu Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz, Sergen Yalçın hakkında konuştu 15:46 Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz, Sergen Yalçın hakkında konuştu

Son Dakika Haberleri
17:32 Son dakika! Altının kilogramı 489 bin 435 liraya çıktı
17:31 Tuzla'da lüks cip ile kamyonet bariyerlere girdi: 2 yaralı var
17:28 Son Dakika: ABD, ülkeye gelecek yabancılara aşı zorunluluğu getiriyor
17:27 İzmir'de gevrek, boyoz ve kumru fiyatlarına zam geldi
17:26 Munoz'dan Ozan Tufan'a övgü dolu sözler: Kendisini topla çok rahat hissediyor
17:25 Dehşeti yaşatan kaza! 14 yaşındaki çocuk, traktörün altında kalıp hayatını kaybetti
17:14 Bülent Arınç'tan artan ev ve yurt kiralarıyla ilgili yorum: Dindarların gazabından korkmak lazım
17:00 Güncel son dakika haberleri! Son dakika haberler! I20.09.2021I
16:54 Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımıza THY uçağının pilotlarından sürpriz
16:37 Son dakika: Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor! Yüksek kesimlerde kar bekleniyor
Tuzla'da lüks cip ile kamyonet bariyerlere girdi: 2 yaralı var Tuzla'da lüks cip ile kamyonet bariyerlere girdi: 2 yaralı var         
17:32
Son Dakika: ABD, ülkeye gelecek yabancılara aşı zorunluluğu getiriyor Son Dakika: ABD, ülkeye gelecek yabancılara aşı zorunluluğu getiriyor         
17:29
Munoz'dan Ozan Tufan'a övgü dolu sözler: Kendisini topla çok rahat hissediyor Munoz'dan Ozan Tufan'a övgü dolu sözler: Kendisini topla çok rahat hissediyor         
17:27
Bülent Arınç'tan artan ev ve yurt kiralarıyla ilgili yorum: Dindarların gazabından korkmak lazım Bülent Arınç'tan artan ev ve yurt kiralarıyla ilgili yorum: Dindarların gazabından korkmak lazım         
17:14
"Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan hakkında suç duyurusu bulunan şüpheli, TEMA'ya yaptığı bağış sayesinde kurtuldu         
16:44
Rus milyarder 400 milyon dolarlık 'Mavi saray' olarak bilinen yatıyla 3 aydır Bodrum'da tatil yapıyor Rus milyarder 400 milyon dolarlık 'Mavi saray' olarak bilinen yatıyla 3 aydır Bodrum'da tatil yapıyor         
16:16
5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil 5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil         
15:56
Geleneksel usul hazırlanan üzüm pekmezinin kilosu 100 liradan satılıyor Geleneksel usul hazırlanan üzüm pekmezinin kilosu 100 liradan satılıyor         
15:53
Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum         
15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti         
14:43
1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu 1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu         
14:31
Bayilerin Bayilerin "Stokta yok" dediği Honda Civic'in bir tarlada bekletilmesi tepki çekti         
13:51
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı iddialarına yanıt verdi: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı iddialarına yanıt verdi: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok         
13:25
Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi         
12:58
Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı         
11:46
Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk         
11:41
Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2021 17:50:33. #1.13#
SON DAKİKA: Düşes Kate'in kardeşi James Middleton ile Alizee Thevenet evlendi: Köy düğününde kaynanasının 41 yıllık gelinliğini giydi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement