Son Dakika Haberleri: Dusko Ivanovic: "Bugün Sahada Çok Enerjisiz ve İsteksiz Bir Beşiktaş Vardı"

Dusko Ivanovic: "Bugün Sahada Çok Enerjisiz ve İsteksiz Bir Beşiktaş Vardı"

1 saat önce

- Dusko Ivanovic: "Bugün sahada çok enerjisiz ve isteksiz bir Beşiktaş vardı"ANKARA - Ankara'da düzenlenen Basketbol Erkekler Türkiye Kupası Yarı Final maçında Anadolu Efes ile Beşiktaş Sompo Japan karşı karşıya geldi.

- Dusko Ivanovic: "Bugün sahada çok enerjisiz ve isteksiz bir Beşiktaş vardı"

ANKARA - Ankara'da düzenlenen Basketbol Erkekler Türkiye Kupası Yarı Final maçında Anadolu Efes ile Beşiktaş Sompo Japan karşı karşıya geldi. Anadolu Efes'e 78-70 kaybeden Beşiktaş Sompo Japan turnuvaya veda etti.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan çeyrek final maçında Beşiktaş Sompo Japan, Anadolu Efes'e 78-70 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic, oynanan oyundan memnun olmadığını dile getirdi. Ivanovic, "Anadolu Efes'i tebrik ediyorum, bugün onlar daha iyiydi. Sahada bizim adımıza bugün çok enerjisiz ve isteksiz bir takım vardı. Tofaş maçında daha iyiydik. Anadolu Efes takımına karşı böyle oynamamak gerekir. Benzing'le ilgili serçe parmağında bir sorun olduğunu biliyorum ama kontrollerden sonra netlik kazanacak. Kırık olduğundan şüpheleniliyor" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Sompo Japan takımında basın toplantısına katılan Kenan Sipahi, "Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Bizim için iyi bir turnuva oldu. Takımla gurur duyuyorum, elimizden geleni yaptık" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:43 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adı Milli Takım ile Anılan Şenol Güneş: Sezon Sonu Teklif Gelirse Değerlendirebilirim Beşiktaş'ın İkinci Yarı Performansı Yüzleri Güldürdü

Cani Koca, Çocuklarının Gözü Önünde Eşini Öldürüp İntihar Etti CHP'den Bir İstifa Daha! Eski Belediye Başkanı DSP'nin Ankara Adayı Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 19:44:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dusko Ivanovic: "Bugün Sahada Çok Enerjisiz ve İsteksiz Bir Beşiktaş Vardı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]