Dusko Ivanovic: "Hücumdan Çok Memnunum"

- Dusko Ivanovic: "Hücumdan çok memnunum"İSTANBUL - Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic, Banvit karşısında takımının hücum performansından memnun olduğunu söyledi.

- Dusko Ivanovic: "Hücumdan çok memnunum"



İSTANBUL - Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic, Banvit karşısında takımının hücum performansından memnun olduğunu söyledi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, evinde karşılaştığı Banvit'i 95-75'lik skorla mağlup etti. Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic, genç ve enerjik bir takıma karşı oynamanın zor olduğunu ifade ederek, "Bizde tehlikeli bir başlangıç yaptık. Savunmada agresifliğimizi koyunca hücumda beraberinde geldi. Hücumdan çok memnunum. Topu çok iyi dolaştırdık" diye konuştu.

Siyah-beyazlıların başarılı oyuncusu Phil Pressey ise, "Bugün çok sert bir savunma yaptık. Bazı maçlar istediğiniz sayılara ulaşamazsınız. Koç bize bunu söylüyor. İyi hücum edemediğimiz maçlarda bile hücum ederek kazanmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş Sompo Japan: 95 - Banvit: 75

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