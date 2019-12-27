Dusko Ivanovic'ten Beşiktaş camiasına veda - Son Dakika
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Dusko Ivanovic'ten Beşiktaş camiasına veda

6 saat önce

İspanya'nın Baskonia takımının başına geçen Karadağlı başantrenör, "Kulüple geçirdiğim süre için derin şükranlarımı sunmak istiyorum.

Dusko Ivanovic'ten Beşiktaş camiasına veda, System.String[]

İspanya'nın Baskonia takımının başına geçen Karadağlı başantrenör, "Kulüple geçirdiğim süre için derin şükranlarımı sunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.


Siyah-beyazlı kulüp için en iyisini dilediğini aktaran Ivanovic, şunları kaydetti:


"Öncelikle başkan ve yöneticilere bu fırsatı verdikleri ve sürekli özveriyle bana destek oldukları için, çalışanlar ile oyunculara, bana olan güvenleri ve sıkı çalışmaları için ve son olarak taraftarlara; oynadığımız her salonda bizi yalnız bırakmayarak destek verdikleri için çok teşekkür ederim. Beşiktaş harika bir kulüp ve Beşiktaş için en iyisinin olmasını diliyorum."


Beşiktaş, Baskonia, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:49 
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